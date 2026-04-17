El Imperio Fan Contraataca: la mayor colección de 'Star Wars' llega a Delicias en mayo

Madrid suma una nueva cita para los seguidores de la épica espacial. A partir del próximo mes de mayo, quienes crecieron con la mitología de George Lucas tienen una parada obligatoria en el Espacio Delicias, donde se presenta El Imperio Fan Contraataca (The Fans Strike Back®). Esta propuesta ofrece un recorrido por la franquicia más influyente de la cultura popular desde la mirada de sus seguidores más fieles.

Un viaje por el legado de los Skywalker

La exposición propone una inmersión profunda en la cronología de la saga, desde los tiempos de la República Galáctica hasta el ascenso de la Primera Orden. Los asistentes podrán explorar de cerca la dualidad entre el Lado Luminoso, defendido por la sabiduría de los Jedi, y el Lado Oscuro, impulsado por el miedo y el odio de los Sith.

A través de sus más de 600 piezas, la muestra articula la historia de figuras clave como Anakin Skywalker, su transformación en el icónico Darth Vader y el posterior resurgimiento de la esperanza con Luke y Leia.

Entre los objetos más destacados se encuentran reproducciones de los sables de luz, las armas de energía fundamentales en los duelos de la saga; y una impresionante variedad de trajes a tamaño real que permiten apreciar la complejidad del vestuario de los distintos sistemas galácticos.

La colección no solo se centra en la trilogía original de los años 70 y 80, sino que abarca las precuelas y las secuelas actuales, ofreciendo una visión integral de este universo metafísico regido por la Fuerza.

Figuras de 'Star Wars' / FEVER

El recinto, situado en el Paseo de las Delicias 61 (junto al Museo del Ferrocarril), es un espacio interior climatizado y totalmente accesible para personas en silla de ruedas o con movilidad reducida, incluyendo aseos adaptados. Se recomienda contactar con la organización para asistencia especial.

La visita, de unos 60 minutos, permite la toma de fotos y vídeos, aunque no dispone de guardarropa ni admite mascotas o la entrada de objetos peligrosos. El espacio cuenta además con tienda de merchandising oficial y zona de restauración. Para cualquier gestión de objetos perdidos, la atención se centraliza a través de Letsgo Company.

Para todas las generaciones

A través de maquetas de naves emblemáticas, como los cazas de la Alianza Rebelde, y esculturas únicas de personajes como Yoda o los droides R2-D2 y C-3PO, la exposición conecta a los seguidores históricos con las nuevas generaciones de padawans. Es una oportunidad excepcional para ver de cerca el "universo expandido" que ha generado un fenómeno social y económico de miles de millones de dólares en todo el mundo.

Las entradas se gestionan mediante reserva de fecha y hora a través del sistema oficial, con las siguientes opciones disponibles:

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