SUCESOS
Un hombre, herido grave tras ser apuñalado con arma blanca en la calle Larra de Madrid
La víctima, un varón de mediana edad, sufrió dos heridas incisas en la espalda y fue trasladada por Samur-Protección Civil al hospital
Madrid
Un hombre de mediana edad resultó herido grave en la tarde de este jueves tras sufrir una agresión con arma blanca en la calle Larra, en el distrito Centro de la capital, según informó Emergencias Madrid.
La víctima recibió dos puñaladas por la espalda, que le provocaron dos heridas incisas, y fue atendida en el lugar por efectivos de Samur-Protección Civil. Posteriormente, fue trasladada en estado grave a un centro hospitalario.
La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de la agresión.
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