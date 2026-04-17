Conflicto por la tasa de basuras en Alcorcón: el PP exige su devolución mientras el Gobierno local planea suspenderla en 2026

El conflicto político en Alcorcón se intensifica tras la denuncia del Partido Popular sobre el actual sistema de gestión de residuos. El grupo municipal liderado por Roberto Marín Vergara ha calificado la medida de "tasazo" y ha exigido formalmente la suspensión inmediata del cobro, además del reembolso íntegro de las cantidades pagadas en 2025.

La reclamación del PP se fundamenta en lo que consideran graves deficiencias técnicas y jurídicas dentro de la normativa local. Según el portavoz popular, la tasa carece de un informe económico preceptivo y se apoya en un censo de viviendas y empadronados con errores de cálculo que invalidan los recibos emitidos.

Esta situación ha afectado de manera directa a sectores sensibles como las galerías comerciales, donde los desajustes en el cobro han generado una oleada de quejas. El PP insiste en que no se puede obligar a los vecinos a pagar un impuesto basado en datos incorrectos, denunciando además largas colas para presentar reclamaciones.

Por su parte, el Gobierno local de Alcorcón ha respondido acusando al PP de actuar con "demagogia". El Ejecutivo municipal recuerda que la tasa responde a un mandato de la Unión Europea de obligado cumplimiento y reprocha a los populares que ya intentaron implantar una medida similar, mucho más cara, en el año 2014.

Respecto al futuro del impuesto, el Ayuntamiento ha confirmado que sus servicios jurídicos ya estudian la posible suspensión de la tasa en 2026. El objetivo es aliviar la carga fiscal de los ciudadanos, aunque sostienen que la propuesta del PP llega "tarde", ya que el Consistorio ya había iniciado este proceso administrativo.

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Desde el Gobierno municipal defienden que el modelo actual es más bajo y equitativo que el planteado anteriormente por la derecha. Mientras tanto, el PP mantiene su presión para que se devuelva el dinero cobrado indebidamente y se garantice la transparencia y legalidad en la gestión de los tributos locales de Alcorcón.