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La final de Copa del Rey, en directo: aficionados del Atlético de Madrid y la Real comienzan a llegar a Sevilla

Los rojiblancos, crecidos tras eliminar al Barça en cuartos de Champions, buscan el que sería su undécimo título de la competición del K.O.

El Estadio de La Cartuja, preparado para la final de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad.

El Estadio de La Cartuja, preparado para la final de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. / Raul Caro / EFE

Álvaro Raya

Madrid

Todo preparado en Sevilla. El estadio de la Cartuja será un año más el encargado de repartir justicia en la final de la Copa del Rey, que en esta ocasión enfrentará al Atlético de Madrid y a la Real Sociedad. Los rojiblancos, que podrían levantar su undécimo trofeo de la competición del K.O., llegan crecidos a la capital andaluza tras lograr eliminar al FC Barcelona en Champions. Por su parte, el equipo txuriurdin, que cuenta con tres Copas en su haber, estará más descansado tras no disputar competición europea entre semana.

Siga aquí todo lo que ocurra en la previa del encuentro:

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