La final de Copa del Rey, en directo: aficionados del Atlético de Madrid y la Real comienzan a llegar a Sevilla

Todo preparado en Sevilla. El estadio de la Cartuja será un año más el encargado de repartir justicia en la final de la Copa del Rey, que en esta ocasión enfrentará al Atlético de Madrid y a la Real Sociedad. Los rojiblancos, que podrían levantar su undécimo trofeo de la competición del K.O., llegan crecidos a la capital andaluza tras lograr eliminar al FC Barcelona en Champions. Por su parte, el equipo txuriurdin, que cuenta con tres Copas en su haber, estará más descansado tras no disputar competición europea entre semana.

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'Fan Zones' en la final de Copa del Rey: música, comida y ocio al servicio del aficionado Los dos clubes han preparado un amplia programación de conciertos y espectáculos para concentrar a sus aficionados el mayor tiempo posible en los espacios acotados de la Cartuja y que no acudan a la Alameda o especialmente al recinto de la Feria de Abril. [Lea aquí todo lo que necesita saber sobre las 'fan zones' disponibles]

Más de 50.000 aficionados se dan cita en Sevilla La capital se blindará ante la disputa del noveno título consecutivo en La Cartuja, un evento deportivo que deja un impacto económico de 260 millones de euros. [Lea aquí la información más detallada]