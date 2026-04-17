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La final de Copa del Rey, en directo: aficionados del Atlético de Madrid y la Real comienzan a llegar a Sevilla
Los rojiblancos, crecidos tras eliminar al Barça en cuartos de Champions, buscan el que sería su undécimo título de la competición del K.O.
Todo preparado en Sevilla. El estadio de la Cartuja será un año más el encargado de repartir justicia en la final de la Copa del Rey, que en esta ocasión enfrentará al Atlético de Madrid y a la Real Sociedad. Los rojiblancos, que podrían levantar su undécimo trofeo de la competición del K.O., llegan crecidos a la capital andaluza tras lograr eliminar al FC Barcelona en Champions. Por su parte, el equipo txuriurdin, que cuenta con tres Copas en su haber, estará más descansado tras no disputar competición europea entre semana.
Siga aquí todo lo que ocurra en la previa del encuentro:
'Fan Zones' en la final de Copa del Rey: música, comida y ocio al servicio del aficionado
Los dos clubes han preparado un amplia programación de conciertos y espectáculos para concentrar a sus aficionados el mayor tiempo posible en los espacios acotados de la Cartuja y que no acudan a la Alameda o especialmente al recinto de la Feria de Abril.
[Lea aquí todo lo que necesita saber sobre las 'fan zones' disponibles]
Más de 50.000 aficionados se dan cita en Sevilla
La capital se blindará ante la disputa del noveno título consecutivo en La Cartuja, un evento deportivo que deja un impacto económico de 260 millones de euros.
Arranca la final de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad
Los dos conjuntos ya se encuentran en Sevilla para disputar la final que dictaminará el nuevo campeón de Copa. Los aficionados rojiblancos y donostiarras ya se encuentran en los aldeaños del estadio disfrutando de la previa del encuentro. En total más de 50.000 personas han viajado desde Madrid y País Vasco para vivir una auténtica fiesta del fútbol.
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