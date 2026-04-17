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MUSEOS

Todos los museos de Madrid que pueden visitarse gratis este sábado por el Día Internacional de los Monumentos: lista completa y horarios

Con motivo del Día Internacional de los Monumentos y Sitios, varios museos de Madrid permitirán la entrada gratuita el próximo sábado 18 de abril

Además de esta jornada, algunos de los museos más visitados de Madrid cuentan con franjas concretas de acceso gratuito a lo largo del año

Además de esta jornada, algunos de los museos más visitados de Madrid cuentan con franjas concretas de acceso gratuito a lo largo del año / ALBA VIGARAY

Victoria Saulyak

Victoria Saulyak

Madrid

Madrid ofrece muchas formas de acercarse al arte y a la historia sin necesidad de gastar grandes cantidades de dinero. La ciudad cuenta con una amplia red de museos y espacios culturales que, además de sus tarifas habituales, suelen poner en marcha horarios de entrada libre, promociones especiales y descuentos que facilitan el acceso a algunas de sus colecciones más valiosas.

Gracias a estas iniciativas, visitar instituciones tan destacadas como el Museo del Prado, el Reina Sofía o el Thyssen puede resultar mucho más asequible. A ello se suman jornadas conmemorativas en las que distintos centros culturales abren gratuitamente al público, convirtiendo una visita cultural en una opción perfecta para descubrir o revisitar el patrimonio madrileño.

Así, y con motivo del Día Internacional de los Monumentos y Sitios, varios museos de Madrid permitirán la entrada gratuita el próximo sábado 18 de abril. Esta celebración, impulsada por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) y respaldada por la UNESCO desde 1983, busca poner en valor la riqueza del patrimonio cultural, recordar su fragilidad y subrayar la importancia de protegerlo y conservarlo.

Durante esta jornada, algunos de los espacios más emblemáticos de la capital podrán visitarse sin coste. La propuesta abarca opciones para públicos muy distintos: desde colecciones arqueológicas y piezas de valor histórico hasta moda, artes decorativas, antropología o pintura del siglo XIX. Sin duda, una oportunidad excelente para disfrutar de la oferta cultural madrileña y conocer de cerca algunos de sus grandes tesoros.

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Durante esta jornada, algunos de los espacios más emblemáticos de la capital podrán visitarse sin coste / ARCHIVO

Estos son todos los museos de Madrid con entrada gratuita por el Día Internacional de los Monumentos y Sitios

El sábado 18 de abril, estos museos abrirán sus puertas de manera gratuita:

  • Museo Arqueológico Nacional: de 09:30 a 20:00.
  • Museo Reina Sofía: de 10:00 a 21:00.
  • Museo Nacional de Antropología: de 09:30 a 20:00.
  • Museo del Romanticismo: de 09:30 a 18:30.
  • Museo del Traje: de 09:30 a 19:00.
  • Museo de América: de 09:30 a 15:00.
  • Museo Cerralbo: de 09:00 a 14:30.
  • Museo Nacional de Artes Decorativas: de 09:30 a 15:00.

Otros museos gratuitos con fechas concretas

Además de esta jornada, algunos de los museos más visitados de Madrid cuentan con franjas concretas de acceso gratuito a lo largo del año. Por ejemplo, el Museo del Prado permite la entrada sin coste de lunes a sábado entre las 18:00 y las 20:00 horas y los domingos y festivos de 17:00 a 19:00 horas, siempre con aforo limitado y acceso hasta completar capacidad.

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Madrid ofrece muchas formas de acercarse al arte sin necesidad de gastar grandes cantidades de dinero / EFE

El Museo Reina Sofía, por otro lado, ofrece entrada gratuita de lunes a sábado entre las 19:00 y las 21:00 horas, exceptuando los martes, y los domingos de 12:30 a 14:30 horas. A estas opciones se suma la Galería de las Colecciones Reales, con acceso sin coste de lunes a jueves entre las 18:00 y las 20:00 horas. El Museo Thyssen-Bornemisza también permite la entrada gratuita todos los lunes, ampliando así las posibilidades de visita sin pagar entrada durante la semana.

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