MUSEOS
Todos los museos de Madrid que pueden visitarse gratis este sábado por el Día Internacional de los Monumentos: lista completa y horarios
Con motivo del Día Internacional de los Monumentos y Sitios, varios museos de Madrid permitirán la entrada gratuita el próximo sábado 18 de abril
Madrid ofrece muchas formas de acercarse al arte y a la historia sin necesidad de gastar grandes cantidades de dinero. La ciudad cuenta con una amplia red de museos y espacios culturales que, además de sus tarifas habituales, suelen poner en marcha horarios de entrada libre, promociones especiales y descuentos que facilitan el acceso a algunas de sus colecciones más valiosas.
Gracias a estas iniciativas, visitar instituciones tan destacadas como el Museo del Prado, el Reina Sofía o el Thyssen puede resultar mucho más asequible. A ello se suman jornadas conmemorativas en las que distintos centros culturales abren gratuitamente al público, convirtiendo una visita cultural en una opción perfecta para descubrir o revisitar el patrimonio madrileño.
Así, y con motivo del Día Internacional de los Monumentos y Sitios, varios museos de Madrid permitirán la entrada gratuita el próximo sábado 18 de abril. Esta celebración, impulsada por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) y respaldada por la UNESCO desde 1983, busca poner en valor la riqueza del patrimonio cultural, recordar su fragilidad y subrayar la importancia de protegerlo y conservarlo.
Durante esta jornada, algunos de los espacios más emblemáticos de la capital podrán visitarse sin coste. La propuesta abarca opciones para públicos muy distintos: desde colecciones arqueológicas y piezas de valor histórico hasta moda, artes decorativas, antropología o pintura del siglo XIX. Sin duda, una oportunidad excelente para disfrutar de la oferta cultural madrileña y conocer de cerca algunos de sus grandes tesoros.
Estos son todos los museos de Madrid con entrada gratuita por el Día Internacional de los Monumentos y Sitios
El sábado 18 de abril, estos museos abrirán sus puertas de manera gratuita:
- Museo Arqueológico Nacional: de 09:30 a 20:00.
- Museo Reina Sofía: de 10:00 a 21:00.
- Museo Nacional de Antropología: de 09:30 a 20:00.
- Museo del Romanticismo: de 09:30 a 18:30.
- Museo del Traje: de 09:30 a 19:00.
- Museo de América: de 09:30 a 15:00.
- Museo Cerralbo: de 09:00 a 14:30.
- Museo Nacional de Artes Decorativas: de 09:30 a 15:00.
Otros museos gratuitos con fechas concretas
Además de esta jornada, algunos de los museos más visitados de Madrid cuentan con franjas concretas de acceso gratuito a lo largo del año. Por ejemplo, el Museo del Prado permite la entrada sin coste de lunes a sábado entre las 18:00 y las 20:00 horas y los domingos y festivos de 17:00 a 19:00 horas, siempre con aforo limitado y acceso hasta completar capacidad.
El Museo Reina Sofía, por otro lado, ofrece entrada gratuita de lunes a sábado entre las 19:00 y las 21:00 horas, exceptuando los martes, y los domingos de 12:30 a 14:30 horas. A estas opciones se suma la Galería de las Colecciones Reales, con acceso sin coste de lunes a jueves entre las 18:00 y las 20:00 horas. El Museo Thyssen-Bornemisza también permite la entrada gratuita todos los lunes, ampliando así las posibilidades de visita sin pagar entrada durante la semana.
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