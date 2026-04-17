La DGT avisa a los madrileños: este es el nuevo radar que cambia de sitio en segundos y puede poner hasta 20 multas por minuto

Aquellos madrileños que cojan el coche habitualmente deberán extremar el cuidado a partir de ahora en las carreteras. La Dirección General de Tráfico sigue innovando maneras en las que evitar el exceso de velocidad y, ahora, ha estrenado un radar que, pese a verse a simple vista, está pensado para que no estés seguro nunca de en que punto exacto va a estar.

Este nuevo radar remolque está instalado en la A‑1, a la altura del kilómetro 45, en un tramo en obras por el que pasan a diario miles de conductores. Es un cinemómetro montado sobre un pequeño remolque, de color llamativo y aspecto inconfundible.

Lo peor es que puede sancionar como un radar permanente, pero la Guardia Civil o los operarios de Tráfico también pueden engancharlo a un vehículo y cambiarlo de sitio en cuestión de segundos. Combina lo peor de los radares fijos y móviles y, además, tiene conexión a internet para enviar en tiempo real las sanciones a los centros de gestión de tráfico y puede llegar a poner hasta 20 multas por minuto.

Este puede poner hasta 20 multas por minuto / HAKON

¿Dónde está colocado el nuevo radar?

Es radar remolque de la DGT en Madrid se ha colocado en la A‑1, la autovía del Norte, que conecta la capital con Burgos, Vitoria y San Sebastián. Más en concreto, en un tramo actualmente en obras donde la velocidad máxima está limitada a 100 km/h y en el que se recuerda la importancia de extremar la precaución al haber operarios trabajando en la zona.

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Este nuevo radar remolque está concebido para vigilar varios carriles a la vez y detectar a quienes no respetan el límite específico de la obra / ARCHIVO

Por mucho que este formato no agrade a la mayoría de los conductores, responde a la mala costumbre de muchos de ellos de levantar el pie del acelerador donde saben que hay un cinemómetro y luego volver a pisarlo para continuar con su ritmo habitual. Así, este nuevo radar remolque está concebido para vigilar varios carriles a la vez y detectar a quienes no respetan el límite específico de la obra.