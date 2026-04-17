Confirmado: esto es lo que tarda Hacienda en devolver la Renta a los madrileños este 2026

La campaña de la Renta 2025 ya está en marcha y, mientras muchos madrileños todavía esperan el día para poder acudir a las oficinas o hacer la renta telemáticamente, otros se preguntan cuándo llegará el pago de Hacienda. Miles de contribuyentes en España han recibido el mensaje de que la Agencia Tributaria ya ha ordenado la transferencia, pero conforme pasan los días y no hay cambios en la cuenta bancaria, se preguntan cuánto puede alargarse este trámite.

¿Cuánto tarda Hacienda en devolver el dinero de la Renta a los madrileños?

Aunque la Agencia Tributaria no fije una fecha concreta de pago, sí establece un marco temporal claro y unos criterios que determinan la rapidez del ingreso. En algunos casos, Hacienda puede comenzar a devolver el dinero pocos días después del inicio de la campaña, pero no existe una fecha fija ni un calendario de pagos establecido.

En la práctica, cuando los datos son correctos y no hay incidencias, la devolución suele realizarse en un plazo de entre una y tres semanas. En los casos más ágiles, especialmente en declaraciones presentadas por vía telemática al inicio de la campaña, el ingreso puede llegar incluso en 48 horas, aunque no es lo habitual.

Desde el pasado 8 de abril se puede presentar la declaración de la renta / PIXABAY

Hacienda puede tardar hasta seis meses en devolver el dinero de la Renta

La normativa del IRPF establece que Hacienda dispone de un plazo máximo de seis meses para efectuar el pago. Ese plazo se cuenta desde el final del periodo de presentación voluntaria, es decir, desde el 30 de junio de 2026. Esto sitúa el límite legal en torno al 31 de diciembre de 2026.

La Agencia Tributaria se encarga de calcular la diferencia entre lo retenido y lo que realmente corresponde pagar / Ministerio de Hacienda

No todas las devoluciones se pagan al mismo ritmo

Uno de los puntos clave es que Hacienda no paga estrictamente por orden de presentación, sino en función de la complejidad de cada declaración. Suelen resolverse antes las declaraciones sin errores ni discrepancias en los datos fiscales, las que tienen información automatizada y sencilla y las que no tienen deducciones complejas.

Por otro lado, pueden retrasarse las declaraciones con varios pagadores o fuentes de ingresos, deducciones autonómicas o personales complejas, errores en el número de cuenta o incidencias en los datos fiscales. Entre las causas más frecuentes de demora se encuentran:

Compensación de deudas pendientes con Hacienda.

Errores en la declaración o en el número de cuenta bancaria.

Comprobaciones adicionales de datos fiscales por parte de la Agencia Tributaria.

Aplicación de deducciones complejas o autonómicas.

Declaraciones con múltiples fuentes de ingresos o varios pagadores.

En definitiva, aunque Hacienda dispone legalmente de hasta seis meses para devolver el dinero de la Renta, la realidad es que la mayoría de contribuyentes recibe el ingreso en un plazo mucho menor. La clave para agilizar el proceso sigue siendo presentar la declaración cuanto antes, revisar bien los datos y evitar errores que puedan derivar en comprobaciones adicionales.

¿Cuándo es el último día para hacer la declaración de la renta?

La campaña de la Renta 2025 se encuentra ya en marcha desde el pasado 8 de abril. Permanecerá abierta hasta el 30 de junio de 2026, periodo en el que los contribuyentes deben presentar su declaración del IRPF correspondiente al ejercicio anterior. Desde el inicio del plazo ya es posible presentar la declaración por internet. Mientras, la atención telefónica comenzará el 6 de mayo y la atención presencial en oficinas arrancará el 1 de junio, siempre con cita previa.

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La declaración puede realizarse a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria, mediante la aplicación móvil o a través de los canales de asistencia habilitados. En todos los casos, es necesario identificarse mediante Cl@ve, certificado digital o número de referencia.