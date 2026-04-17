Confirmado por la Aemet: continúan las temperaturas máximas cercanas a los 30 grados durante todo el fin de semana en la capital

Si de algo se está disfrutando estos días en la capital, es del tiempo primaveral de sol y calor que caracteriza a las jornadas de los últimos días. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) continúa con las buenas noticias porque este tiempo parece haber venido para quedarse: este fin de semana las temperaturas máximas también rozarán los 30 grados.

¿Precipitaciones?

La Aemet espera que este sábado 18 de abril en la capital el cielo esté marcado por jornadas soleadas con cielo despejado hasta las 18:00 horas, que continuará durante todo el día de domingo 19 de abril. Además, el Índice UV, que mide la intensidad de la radiación ultravioleta solar en la superficie terrestre, alcanzará un nivel de riesgo alto 7, por lo que la protección solar es esencial y se recomienda evitar la exposición directa.

En la sierra de Madrid el organismo estatal espera que durante todo el fin de semana el estado del cielo esté marcado por intervalos de nubes altas, que a partir de mediodía crecerá la nubosidad de evolución diurna. Además, es posible que se produzcan chubascos vespertinos que podrán venir acompañados de tormentas.

Continúan los casi 30 grados

Este fin de semana en la capital el pronóstico es similar al de los últimos días: tanto sábado como domingo, los termómetros marcarán en la capital los 29 grados de temperatura máxima y los 15 grados de temperatura mínima.

Este es el pronóstico para la próxima semana en la capital. / Aemet

En las Sierras de Guadarrama y Somosierra, se espera que las mínimas vayan en ligero ascenso, mientras que en las máximas se espera que se produzcan pocos cambios. Así lo muestra la previsión para el municipio de Guadarrama, donde las temperaturas variarán entre los 25 grados de temperatura máxima y los 12 grados de temperatura mínima durante todo el fin de semana, al igual que en Somosierra, donde oscilarán entre los 22 grados de máxima y los 10 grados de mínima.

Eso sí, atención con el viento en esta zona el sábado, que soplará flojo de componente sur, con algún intervalo moderado en cotas altas y en momentos de chubasco o tormenta podrá soplar fuerte de dirección variable que disminuirá su intensidad el domingo.