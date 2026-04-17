Confirmado por la Comunidad de Madrid: ya puedes consultar en tiempo real las incidencias y retrasos de los autobuses interurbanos de la capital

Los ciudadanos que usen habitualmente los autobuses interurbanos para sus desplazamientos están de suerte. La Comunidad de Madrid ha incorporado por primera vez los datos de posición en tiempo real de estos autobuses en la aplicación Google Maps, una novedad que permite conocer con mayor precisión los intervalos de paso y planificar mejor los desplazamientos.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha presentado este viernes este proyecto en la sede del Consorcio Regional de Transportes (CRTM), coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Transporte Público.

"Esta integración pone al alcance de los usuarios toda la información actualizada sobre la posición de los vehículos y los tiempos reales de espera, más allá de los horarios previstos", ha subrayado durante su intervención. Además, se trata de una herramienta accesible y de uso habitual para los más de tres millones de viajeros diarios de los autobuses de la región.

Los datos en tiempo real de los autobuses interurbanos de la Comunidad se incorporan a Google Maps / AYUNTAMIENTO DE MAJAAHONDA

Los ciudadanos ya pueden consultar en tiempo real incidencias y retrasos de los autobuses interurbanos

Este avance ha sido posible gracias a la conexión entre los sistemas tecnológicos de las operadoras de transporte (SAE) y el planificador de rutas Google Maps. De este modo, los ciudadanos pueden conocer el momento exacto de llegada a su parada, detectar posibles incidencias o retrasos y organizar sus viajes con mayor eficacia.

Para acceder a esta funcionalidad, basta con abrir Google Maps, seleccionar la opción de Transporte Público y elegir una parada en el mapa. Al hacerlo, se muestran las líneas disponibles y el tiempo real de espera para cada una de ellas. Actualmente, estos datos ya están operativos en todos los autobuses urbanos e interurbanos que prestan servicio en la Comunidad de Madrid, según han destacado desde el Gobierno regional.

Para acceder a esta funcionalidad, basta con abrir Google Maps / Alba Vigaray

"Con esta actuación, el CRTM refuerza su compromiso con la mejora continua de la información al viajero y avanza en el desarrollo de un sistema más eficiente, accesible y orientado al usuario, apoyado en el uso de tecnologías digitales" , ha concluido Rodrigo.

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Esta jornada, propuesta por la Unión Internacional de Transportes Públicos (UITP), tiene como objetivo poner en valor el papel esencial del transporte público en la vida diaria de millones de personas, así como su contribución a la cohesión social y al desarrollo económico.