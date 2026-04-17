El chef estrella Michelin Aurelio Morales anuncia su nuevo proyecto gastronómico en Mercamadrid

El chef estrella Michelin Aurelio Morales y Ana González, de Level Cook, han anunciado un nuevo espacio de alta cocina que se instalará con el nombre de 'The Bleu Table' en Mercamadrid, el mayor mercado de alimentación fresca de España. Será la primera vez que una oferta gastronómica de este tipo llega a una gran plataforma alimentaria del sur de Europa.

Esta iniciativa es el nuevo proyecto de Level Cook, un referente en el desarrollo de productos gastronómicos de alto valor añadido, que combina excelencia en la materia prima con creatividad culinaria y procesos de última generación. Con una inversión de 2 millones de euros, Level Cook busca transformar la industria cárnica a través de la innovación, la tecnología y la alta cocina.

Durante su participación en la 39º edición del Salón Gourmets que se celebra en el recinto ferial Ifema de Madrid, Morales y González explicaron que este innovador concepto gastronómico busca conectar el origen del producto con la alta cocina contemporánea. El proyecto propone una experiencia culinaria única basada en la reinterpretación del producto cárnico desde una perspectiva creativa y técnica que se podrá disfrutar próximamente en las instalaciones del grupo en Mercamadrid.

Los asistentes descubrieron este concepto a través de una serie de 'showcookings' en el espacio de Mercamadrid, donde se avanzarán algunas de las elaboraciones que formarán parte del futuro menú degustación de 'The Bleu Table', profundamente ligado a la tradición y raíces de Central de Carnes Premium.

Uno de los pilares fundamentales de Level Cook es el desarrollo de productos de IV y V gama, diseñados para responder a las nuevas demandas del mercado: calidad, conveniencia y consistencia. Gracias a un equipo especializado en I+D+i y a la incorporación de tecnología de vanguardia, el centro logra una producción diaria de 2.000 kilogramos de carne fresca de máxima calidad y una capacidad de 70 toneladas mensuales de producto terminado.

"Mejor producto de España"

El chef Morales manifestó a Servimedia su entusiasmo por la iniciativa. "Estamos en el lugar con el mejor producto de España y del mundo", comentó. El concepto busca ofrecer una experiencia culinaria única, basada en la reinterpretación del producto cárnico desde una perspectiva creativa y técnica.

El cocinero destacó que el espacio no solo será un centro de producción, sino también un lugar para celebrar eventos exclusivos. "La idea es abrir este espacio a Madrid, al público, y que sea capaz de vivir una experiencia única", señaló el chef.

Los comensales que pasen por 'The Bleu Table' en Mercamadrid podrán degustar platos de alta cocina elaborados por el chef estrella Michelín Aurelio Morales. Entre ellos destacan el ‘steak tartar’ de tres lomos o la croqueta de pote y berza. Ambos son un homenaje a la tradición y raíces del fundador de Level Cook-Central de Carnes Premium, Constantino González.

Por su parte, Ana González subrayó la importancia de este nuevo enfoque en el sector cárnico. "La empresa cárnica tenía que empezar a generar otra serie de sistemas y mejoras para el consumidor final", comentó. Esto incluye ofrecer soluciones innovadoras para el canal horeca y la distribución especializada.

Un espacio para la experiencia gastronómica

Level Cook no solo es un centro de producción e innovación, sino también un espacio diseñado para la experiencia culinaria. Sus instalaciones de 'showcooking' permiten la celebración de eventos exclusivos donde chefs y profesionales del sector pueden explorar nuevas propuestas gastronómicas en directo.

Además, el proyecto cuenta con la colaboración de 'partners' de primer nivel, consolidando un ecosistema que impulsa la evolución del sector cárnico hacia un modelo más creativo, tecnológico y experiencial.

Con esta iniciativa, Level Cook contribuye a posicionar Mercamadrid no solo como un gran centro de distribución, sino también como un punto de encuentro gastronómico donde el producto se transforma en experiencia, innovación y alta cocina.

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La directora de Relaciones Externas de Mercamadrid, Ainhoa García, destacó que este proyecto representa un "hito histórico" para el centro mayorista. La idea es que el producto no solo se venda, sino que se convierta en una experiencia de alta gastronomía. "Siempre hemos sido reconocidos por tener una oferta de producto fresco única en el mundo", concluyó.