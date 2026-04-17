Así es el chalé de Pablo Alborán a menos de media hora de Madrid: diseñado por su hermana mayor, minimalista y luminoso

El cantante malagueño Pablo Alborán se encuentra inmerso en uno de los mayores proyectos de su carrera: su gira internacional 'KM0'. Con esa sensibilidad que le caracteriza, el artista comenzó la serie de conciertos el pasado marzo en América del Sur, y, tras una primera cita el 25 de abril en Portugal, desembarcará en nuestro país el próximo 2 de mayo en Bilbao.

Comenzando una nueva trayectoria musical con registros que van desde las baladas, a la salsa, o el merengue, el cantante no decepciona y se mantiene como uno de los artistas más queridos en nuestro país. Así, finalizada la etapa latinoamericana, y ya en la península, Pablo Alborán aprovecha para regresar a su hogar, una acogedora casa en Boadilla del Monte, que a menos de media hora de la capital se ha convertido en su oasis perfecto para desconectar del ruido mediático que lo persigue.

Pablo Alborán el 17 de Febrero en su Instagram / @pabloalboran

Casi dos millones de euros y diseñado por su propia hermana

Situado en uno de los municipios más exclusivos de la Comunidad de Madrid, se estima que el chalé unifamiliar del malagueño podría haber alcanzado los de dos millones de euros. Con un sótano que alberga mesa de billar y una amplia zona de ensayos, y, un exterior que cuenta con piscina, tumbonas, hamaca y una gran cerca natural, es evidente que el artista no escatimó en gastos para garantizar su bienestar y su privacidad.

Aunque, lo que sí que pudo ahorrarse el artista fueron los costes de decoración de su luminoso y minimalista santuario personal. Esto se debe a que todo el interiorismo estuvo a cargo de su hermana mayor Casilda, responsable del estudio Mandala, que, combinando las grandes cristaleras, las texturas suaves, y una paleta dominada por tonos tierra, blancos y negros, reflejó el estilo de su hermano pequeño en un hogar donde las plantas y la luz natural son los protagonistas indiscutibles.

El salón comedor y la cocina: espacios llamativos y funcionales

El salón comedor destaca por ser uno de los espacios más espectaculares del hogar. Presidido por una enorme mesa de nogal diseñada a medida, la estancia cuenta con sillas tapizadas en tonos neutros, lámparas minimalistas y un gran mural tropical que convive con plantas de gran tamaño. En la zona de sofás, dos butacones de color teja y una chimenea de piedra blanca completan la estancia.

Salón de Pablo Alborán en su chalé de Boadilla del Monte / @pabloalboran

La cocina, igualmente llamativa, cuenta con vitrinas, una amplia encimera con luces empotradas, muebles blancos lacados, y una gran isla central donde la fusión de fuego tradicional y placa de inducción nos revela otra de las pasiones del cantante: la gastronomía.

Un piano de cola, varias guitarras y sus discos de oro

Pero si hay algo que no podía faltar en el hogar del artista, eso es su estudio de grabación. Este espacio, construido en dos alturas, resume la personalidad de Pablo a través de los discos de oro y las diferentes guitarras que cuelgan de sus paredes. En el centro de la sala, y haciéndose un hueco entre teclados, y mesas de mezclas, un gran piano de cola preside la estancia.

Quien sabe si fue precisamente aquí, en este pequeño rincón de Madrid, donde el artista cantó por primera vez... "De nuevo me enfrento a ti, querida página en blanco", aunque lo que sí está claro, es que los fans ya están impacientes por escuchar desde "el kilómetro cero", desde "la primera casilla".