SUCESOS | INCENDIO
Un aparatoso incendio quema varios vehículos en un taller de camiones de San Fernando
El fuego, originado en la calle Sierra de Guadarrama, afectó a una zona del taller de unos 250 metros cuadrados y movilizó a diez dotaciones de bomberos, sin que se registraran heridos
EFE
Un aparatoso incendio ha quemado este viernes por la tarde tres vehículos en un taller de camiones de la localidad madrileña de San Fernando de Henares, sin que se registraran heridos, según el 112 de la Comunidad de Madrid. Los servicios de emergencia recibieron sobre las 20:12 horas el aviso de un incendio con una gran columna de humo inicial en un taller situado en una nave de 1.500 metros cuadrados ubicado en la calle Sierra de Guadarrama de San Fernando de Henares.
El fuego ha afectado a una zona de taller de camiones de unos 250 metros cuadrados y quedó controlado por los bomberos, que envió al siniestro a diez dotaciones. Los bomberos de la Comunidad de Madrid lograron evitar la propagación del incendio al resto del taller, aunque los tres vehículos afectados quedaron completamente calcinados.
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