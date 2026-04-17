Ya es oficial: 'Alza la Mirada' será el nuevo himno del viaje del Papa León XIV a España

"Alza la Mirada", así se titula la canción presentada como himno para acompañar la próxima visita del Papa León XIV a España. Reuniendo a más de 1.700 voces de las archidiócesis de Madrid y Barcelona, y las diócesis de Canarias y Tenerife, este proyecto musical se ha convertido en una de las movilizaciones corales más ambiciosas que se recuerdan en la música católica en nuestro país.

Esta iniciativa, impulsada por VIVAFE, la comunidad de música católica de ABSIDE MEDIA, tiene como objetivo expresar la unidad y comunión con el Papa a través de uno de los lenguajes artísticos más populares entre los jóvenes: la música. Para ello, el himno ha contado con once compositores dirigidos por el director y productor musical Pablo Cebrián.

Varios artistas, cuatro sedes y un fin solidario

Las grabaciones de esta gran obra coral, tuvieron lugar el pasado 21 de marzo de forma simultánea en cuatro sedes de nuestro país: la Catedral de la Almudena en Madrid, la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, la Catedral de La Laguna en Tenerife y la Catedral de Gran Canaria, que, en un gran desafío logístico, unieron sus voces en una única canción.

Imágenes de las grabaciones en las cuatro sedes católicas españolas / Web conelpapa.es

De entre las más de 1.700 personas que han prestado su voz para este proyecto, destaca la colaboración de varios intérpretes y autores de música católica contemporánea de gran y reciente popularidad como 'Hanuka', el grupo 'TUYO', Toño Casado, Jaime Salmonero, Marcos Ricbour, y Javi Caño.

Es importante destacar que el proyecto, que ya se puede escuchar en VIVAFE y COPE, posee una finalidad exclusivamente benéfica, por lo que todos los ingresos generados por la reproducción de la canción en las distintas plataformas de reproducción serán destinados a diversas obras de la iglesia en España.

"Mirar hacia arriba para encontrar un propósito"

Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española, explicó durante la presentación del viaje del Papa León XIV que la intención de este lema era "hacer una llamada directa a la esperanza". Y es que en un mundo marcado por los conflictos y las dificultades diarias, Argüello cree vital "mirar hacia arriba para encontrar un propósito y tender la mano a los demás".

Presentación del himno que contó con la colaboración de 11 compositores y más de 1.700 voces / Web conelpapa.es

Este enfoque puede verse reflejado en el "puente" de la canción y su clara referencia a quienes buscan la paz, o cruzan el mar: "Por los que buscan la paz y la libertad. Para que encuentren en tus ojos dónde descansar. Por los que cruzan el mar buscando un hogar. Para que vean más allá de la tempestad."