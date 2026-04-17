'Alma Bakala', la fiesta de un DJ aragonés que pondrá a la sala Fabrik a bailar durante más de 12 horas sin parar

Apostar por recuperar la memoria de cultura de club y lanzar una mirada a aquella ruta del balakao donde salieron auténticos fenómenos desde los platos. Eso es lo que pretende ahora, en pleno siglo XXI, en 2026, el aragonés Andrés Campo que recupera su exitosa fiesta 'Alma Bakala' el próximo 25 de abril en la que tiene previsto estar en la cabina más de 12 horas seguidas, desde las 18:00 horas hasta pasadas las seis de la mañana en la sala Fabrik de Madrid. Ya ha anunciado que será la única fecha de su show en este 2026.

Durante los años 90, especialmente en España, la cultura de club no se medía en bloques horarios. La Ruta del Bakalao funcionaba bajo una lógica distinta: el DJ no era un invitado en una parrilla, sino el eje de toda la experiencia. Las sesiones podían alargarse durante horas —muchas más de las que hoy resultan habituales— y el público no esperaba picos constantes, sino un viaje.

Con el paso del tiempo, ese modelo fue desapareciendo. La globalización de la electrónica, la festivalización y el impacto de las redes sociales comprimieron la experiencia en formatos más breves y directos. Sets de una o dos horas, diseñados para impactar rápido, sustituían a las largas progresiones. El DJ pasó de narrador a ejecutor de momentos. En ese contexto, una sesión de 12 horas no es solo larga: es casi una anomalía.

Cartel que anuncia la fiesta 'Alma Bakala'. / Fabrik

Un cruce entre el pasado y el presente

'Alma Bakala' nace del cruce entre pasado y presente, entre el DJ que Andrés Campo es hoy y la raíz de la que viene. Es una forma de volver a activar una manera de entender la fiesta desde el instinto, la mezcla sin complejos y la libertad total en cabina. En ese espacio conviven el bakalao más crudo y canalla con su lenguaje actual, sin jerarquías entre épocas ni fronteras forzadas entre géneros, en una propuesta pensada para sostenerse en el tiempo y en la pista.

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Como valor añadido a esta noche de resistencia y narrativa musical, el evento contará con una segunda sala programada íntegramente por Coliseum, la mítica discoteca donde Andrés se formó profesionalmente. Además, los seguidores podrán profundizar en el universo del proyecto con la proyección exclusiva de un documental el lunes 20 de abril en el Teatro Albéniz de Madrid.