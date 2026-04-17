Alcobendas inicia las obras del Bulevar Madrid Norte para conectar la ciudad con el futuro Distrito Financiero de la capital

El Ayuntamiento de Alcobendas comenzará el próximo 20 de abril las obras de transformación de la antigua carretera de Fuencarral en el futuro Bulevar Madrid Norte, una nueva arteria urbana con la que el municipio busca reforzar su conexión con Madrid y con el desarrollo urbanístico de Madrid Nuevo Norte, el futuro Distrito Financiero de la capital.

La primera fase de la actuación, adjudicada por 9'4 millones euros a la UTE Padecasa-Cycasa, se prolongará durante once meses y afectará al tramo comprendido entre la glorieta de la avenida de Valdelaparra y la calle Francisco Gervás. La intervención abarcará una superficie de unos 50.000 metros cuadrados y se financiará con cargo al Plan de Inversiones Cuatrienal 2025-2028.

El proyecto contempla la creación de un bulevar de unos 30 metros de anchura, con un paseo central ajardinado, dos calzadas, aceras laterales y nuevas conexiones peatonales y ciclistas. Entre las actuaciones previstas figuran la renovación de pavimentos, la plantación de 430 árboles, la instalación de mobiliario urbano, la reforma del alumbrado y mejoras en las redes subterráneas de servicios. Además, se habilitará un carril bici de 1.151 metros y recorridos peatonales preferentes para facilitar los desplazamientos hacia zonas comerciales, industriales y educativas del entorno, como los centros comerciales Río Norte y Carrefour, la urbanización Cuestablanca y los institutos Severo Ochoa y Virgen de la Paz.

El proyecto ha sido presentado este viernes por la alcaldesa Rocío García Alcántara y el concejal de Urbanismo y Obras, Jesús Montero. "Hoy comienza la transformación de la antigua carretera de Fuencarral en el bulevar de las oportunidades de negocio, el bulevar de la excelencia, el bulevar de la innovación. El Bulevar que generará el eje empresarial de riqueza más privilegiado de España y uno de los más importantes de Europa", ha apuntado García Alcántara.

La alcaldesa de Alcobendas, Rocío García Alcántara, junto al concejal de Urbanismo y Obras, Jesús Montero, en la presentación del nuevo Bulevar Madrid Norte. / Ayuntamiento de Alcobendas

Uno de los elementos más destacados será la creación de una gran zona estancial junto a la glorieta de Valdelaparra y la avenida de la Industria. Este espacio incluirá una zona infantil de 800 metros cuadrados, una fuente recreativa de 160 metros cuadrados, amplias áreas verdes y nuevo mobiliario, además de 40 plazas de aparcamiento.

La actuación incorporará también medidas de carácter ambiental, como la reutilización de aguas pluviales para el riego mediante un depósito soterrado, la protección del arbolado existente, la plantación de especies autóctonas y sistemas para favorecer la filtración del agua de lluvia al terreno.

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Las obras provocarán afecciones al tráfico a partir del 27 de abril. Durante cuatro meses quedarán cortados los dos carriles en sentido Madrid de la carretera de Fuencarral desde la glorieta de la avenida de Valdelaparra, así como el acceso desde la vía de servicio de la A-1. Estos cortes obligarán además a desviar las líneas interurbanas de autobús 154, 157 y 157C.