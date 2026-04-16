Madrid amplía su red de Puntos Violeta: las oficinas de MUFACE se suman a la iniciativa

Una de las sedes de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) acaba de sumarse a la red de Puntos Violeta en la región. Estos actúan como instrumentos para implicar al conjunto de la sociedad en la lucha contra la violencia machista. El objetivo es extender, de forma masiva, la información necesaria para saber cómo actuar ante un caso de violencia contra las mujeres.

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, ha acudido a la oficina de MUFACE situada en la calle Modesto Lafuente, que ha recorrido acompañado por la directora general del organismo, Myriam Pallarés Cortón; la directora provincial, Domiciana de la Fuente, y la jefa de la Unidad de Coordinación Contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación de Gobierno en Madrid, Eva Corrales Melero.

Al respecto, Francisco Martín ha manifestado su voluntad de continuar con esta expansión de Puntos Violeta en todas las oficinas de atención al público de la Administración General del Estado (AGE) en la Comunidad de Madrid, y ha recordado que ya se han sumado tanto las oficinas de Registro y Extranjería de la propia Delegación del Gobierno, como las de la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y la Tesorería. Junto a ellas, otras instituciones no dependientes de la AGE como la Universidad Rey Juan Carlos.

El Punto Violeta es un instrumento promovido por el Ministerio de Igualdad para implicar al conjunto de la sociedad en la lucha contra la violencia machista / Europa Press

Además, ha destacado que estos Puntos Violeta cumplen un triple papel: por un lado, contribuyen a la sensibilización; por otro, ofrecen información y, además, suponen una formación específica en la materia para las empleadas y empleados públicos que trabajan en estas oficinas.

Formación y materiales

La incorporación de MUFACE a esta iniciativa se lleva a cabo en virtud de un Protocolo General de Actuación entre la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y MUFACE para la difusión de la campaña de los Puntos Violeta en todos los organismos dependientes, del 18 de junio de 2025.

Junto a la oficina de la calle Modesto Lafuente, también se han convertido en Puntos Violeta las sedes de la entidad situadas en la avenida de Pablo Iglesias, 21 y de la calle Ríos Rosas, 44 / MUFACE

Junto a la oficina de la calle Modesto Lafuente, también se han convertido en Puntos Violeta las sedes de la entidad situadas en la avenida de Pablo Iglesias, 21 y de la calle Ríos Rosas, 44. Las tres oficinas muestran distintivos y materiales específicos facilitados por la Delegación del Gobierno en Madrid, que indican que las mismas son Punto Violeta y, por tanto, un lugar seguro para las víctimas de violencia machista en el que serán atendidas, apoyadas y acompañadas.

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Asimismo, la Delegación ha impartido formación a los profesionales que prestan servicio en las dependencias de MUFACE como agentes de información, actuación, prevención o derivación ante un caso de violencia machista a través de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Delegación.