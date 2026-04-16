Arranca 'Sabores del campo madrileño' con catas de aceitunas, cerveza y miel en un emblemático mercado de Madrid

Este jueves arranca en La Mercadería de Antón Martín el proyecto ‘Sabores del campo madrileño’, una iniciativa que se inaugura con degustaciones de productos de la región como aceitunas de Campo Real, cervezas artesanas y miel.

El objetivo de esta propuesta es impulsar la visibilidad de los productos agroalimentarios madrileños en espacios de referencia, favoreciendo así la conexión directa entre productores locales y consumidores, según han señalado sus promotores en un comunicado.

Promovido por Asaja Madrid y con el respaldo de la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), el proyecto pretende poner en valor la riqueza y diversidad gastronómica de la región, fomentar el consumo de proximidad y contribuir a la sostenibilidad del medio rural.

"La iniciativa, creada para impulsar la promoción y comercialización de productos agroalimentarios de la Comunidad de Madrid en epsacios de venta de referencia, nace con el objetivo de acercar al consumidor productos locales que destacan por su calidad, origen y vinculación con el territorio madrileño", señalan desde la organización.

Las aceitunas de Campo Real de Hijos de Segundo González estrenarán el proyecto en La Mercadería de Antón Martín. / SABORES DEL CAMPO MADRILEÑO

Visibilidad al productor

Los visitantes encontrarán un espacio específico donde podrán adquirir una amplia variedad de productos elaborados en Madrid, que combinan tradición, innovación y respeto por el entorno. Además, se organizarán degustaciones, encuentros con productores y otras acciones promocionales.

La programación comienza con las aceitunas de Campo Real de Hijos de Segundo González. El viernes al mediodía tendrá lugar una cata de cervezas One Beer, mientras que el sábado, de 11:00 a 13:30, será el turno de la miel de El Bardal: "Se quiere dar visibilidad al trabajo de productores, facilitando su presencia en puntos de venta estratégicos y favoreciendo una conexión directa entre productor y cliente".

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Estas actividades se extenderán durante las próximas semanas a otros espacios. El presidente de Asaja Madrid, Francisco José García, ha destacado que esta iniciativa supone “una oportunidad única para reforzar los canales cortos de comercialización, apoyar a los productores y poner en valor la calidad de los alimentos madrileños”. Asimismo, ha subrayado que apostar por productos de proximidad contribuye al desarrollo sostenible del medio rural de la región.