Los primeros planes del Papa en Madrid: el Corpus en Cibeles y una vigilia con jóvenes junto al Bernabéu

La visita del papa León XIV a Madrid empieza a tomar forma con dos grandes actos. El mismo día de su llegada a España, el sábado 6 de junio, el Papa celebrará una gran vigilia de oración con jóvenes en la Plaza de Lima, a las 20:00 horas, en las inmediaciones del Bernabéu. Antes del acto, el Santo Padre recorrerá el área en papamóvil para saludar a los peregrinos. La vigilia, en la que participarán directamente los jóvenes, concluirá con unas palabras del pontífice y con la celebración de una Adoración Eucarística.

Al día siguiente, domingo 7 de junio, festividad del Corpus Christi, León XIV presidirá a las 9.30 horas la celebración de la Santa Misa en la Plaza de Cibeles. Tras la ceremonia, encabezará una procesión eucarística por las zonas aledañas.

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Son los primeros actos confirmados de la agenda del pontífice en su próximo viaje a España del 6 al 12 de junio, según ha informado este jueves el comité organizador de la visita.