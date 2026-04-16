VISITA DE LEÓN XIV
Los primeros planes del Papa en Madrid: el Corpus en Cibeles y una vigilia con jóvenes junto al Bernabéu
El papa León XIV comenzará su visita a España con una vigilia de oración con jóvenes en Madrid el sábado 6 de junio, y al día siguiente celebrará la Santa Misa y una procesión eucarística en Cibeles
La visita del papa León XIV a Madrid empieza a tomar forma con dos grandes actos. El mismo día de su llegada a España, el sábado 6 de junio, el Papa celebrará una gran vigilia de oración con jóvenes en la Plaza de Lima, a las 20:00 horas, en las inmediaciones del Bernabéu. Antes del acto, el Santo Padre recorrerá el área en papamóvil para saludar a los peregrinos. La vigilia, en la que participarán directamente los jóvenes, concluirá con unas palabras del pontífice y con la celebración de una Adoración Eucarística.
Al día siguiente, domingo 7 de junio, festividad del Corpus Christi, León XIV presidirá a las 9.30 horas la celebración de la Santa Misa en la Plaza de Cibeles. Tras la ceremonia, encabezará una procesión eucarística por las zonas aledañas.
Son los primeros actos confirmados de la agenda del pontífice en su próximo viaje a España del 6 al 12 de junio, según ha informado este jueves el comité organizador de la visita.
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