Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Visita papa a MadridYoung Business TalentsF1 ArcadeRoberto MontesCortes de agua AlcaláMadrid RíoLuka DoncicRuta de la tapa
instagramlinkedin

VISITA DE LEÓN XIV

Los primeros planes del Papa en Madrid: el Corpus en Cibeles y una vigilia con jóvenes junto al Bernabéu

El papa León XIV comenzará su visita a España con una vigilia de oración con jóvenes en Madrid el sábado 6 de junio, y al día siguiente celebrará la Santa Misa y una procesión eucarística en Cibeles

El papa celebrará el Corpus en Cibeles y una vigilia con jóvenes en Madrid.

El papa celebrará el Corpus en Cibeles y una vigilia con jóvenes en Madrid.

Marina Armas

Marina Armas

Madrid

La visita del papa León XIV a Madrid empieza a tomar forma con dos grandes actos. El mismo día de su llegada a España, el sábado 6 de junio, el Papa celebrará una gran vigilia de oración con jóvenes en la Plaza de Lima, a las 20:00 horas, en las inmediaciones del Bernabéu. Antes del acto, el Santo Padre recorrerá el área en papamóvil para saludar a los peregrinos. La vigilia, en la que participarán directamente los jóvenes, concluirá con unas palabras del pontífice y con la celebración de una Adoración Eucarística.

Al día siguiente, domingo 7 de junio, festividad del Corpus Christi, León XIV presidirá a las 9.30 horas la celebración de la Santa Misa en la Plaza de Cibeles. Tras la ceremonia, encabezará una procesión eucarística por las zonas aledañas.

Noticias relacionadas

Son los primeros actos confirmados de la agenda del pontífice en su próximo viaje a España del 6 al 12 de junio, según ha informado este jueves el comité organizador de la visita.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Corte de agua en Alcalá de Henares: algunos vecinos no recuperarán el servicio hasta el jueves
  2. Alcalá de Henares vuelve a la normalidad: se recupera el suministro de agua en 'casi toda la ciudad
  3. Por qué está Alcalá de Henares sin agua: qué ha pasado y cuándo volverá el suministro
  4. Armando Huerta: 'El norte de la Comunidad de Madrid es uno de los entornos más pujantes de la región
  5. Así es la casa de Boris Izaguirre en el centro de Madrid: aire señorial, grandes lienzos y un estilo ecléctico
  6. Dónde se reparte agua en Alcalá de Henares tras el corte de suministro: puntos y dispositivo de emergencia
  7. El auténtico pastel de nata en pleno centro de Madrid: se esperan colas kilométricas por este dulce tradicional portugués
  8. El Plan Vive se abre a los jóvenes: estos son los requisitos para optar a una vivienda de alquiler asequible con menos de 35 años en Madrid

Mery Vega de Seoane, Ana Cristina Portillo, Chitina Oriol y Sally Hambelton participan en la colaboración de Guáimaro y Algo de Jaime, en homenaje a Jaime Martínez Alonso

Mery Vega de Seoane, Ana Cristina Portillo, Chitina Oriol y Sally Hambelton participan en la colaboración de Guáimaro y Algo de Jaime, en homenaje a Jaime Martínez Alonso

Los primeros planes del Papa en Madrid: el Corpus en Cibeles y una vigilia con jóvenes junto al Bernabéu

Los primeros planes del Papa en Madrid: el Corpus en Cibeles y una vigilia con jóvenes junto al Bernabéu

'Basurazo' anulado por la Justicia en Madrid: ¿En qué casos devolverá el Ayuntamiento la tasa de basuras ya cobrada?

'Basurazo' anulado por la Justicia en Madrid: ¿En qué casos devolverá el Ayuntamiento la tasa de basuras ya cobrada?

La migración vuelve a centrar el Pleno de la Asamblea en una semana marcada por la regularización extraordinaria

La migración vuelve a centrar el Pleno de la Asamblea en una semana marcada por la regularización extraordinaria

Implantan por primera vez una interfaz cerebro-ordenador en las capas superiores del cerebro

Implantan por primera vez una interfaz cerebro-ordenador en las capas superiores del cerebro

El Ibex 35 sube un 0,1% en la apertura y supera los 18.200 puntos, con el petróleo a más de 95 dólares

El Ibex 35 sube un 0,1% en la apertura y supera los 18.200 puntos, con el petróleo a más de 95 dólares

Metro de Madrid avisa a sus pasajeros sobre algo que no debes hacer nunca: "Evita riesgos innecesarios. La prioridad es tu seguridad"

Metro de Madrid avisa a sus pasajeros sobre algo que no debes hacer nunca: "Evita riesgos innecesarios. La prioridad es tu seguridad"