ASAMBLEA DE MADRID
La presidenta madrileña critica que Sánchez se alinee con China que acumula "los casos más graves de represión": "Lo llevan en su esencia"
Ayuso denuncia que el PSOE busca convertir a España en la puerta de entrada a China, criticando los pactos del partido con Junts, el PNV y el régimen iraní, al que tacha de terrorista global
EP
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este jueves que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se alinee con China, un régimen que acumula "en los historiales los casos más graves de represión y crímenes de Estado", al asegurar que el Gobierno de la nación "lo lleva en su esencia".
"Durante décadas le han negado a cientos de millones de niñas el derecho a nacer por el hecho de ser mujeres. ¿Le han contado que el único sindicato que se puede presentar en China es el que depende del Partido Comunista? ¿Que no existe la oposición? ¿O que China es la mayor cárcel de abogados y periodistas del mundo? ¿A que les da envidia?", ha trasladado la dirigente regional a la portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, en la sesión de control al Gobierno en el Pleno.
Lo ha señalado así en alusión al viaje oficial del presidente del Gobierno a China para lograr nuevas inversiones y donde se ha reunido con el dirigente chino, Xi Jinping, y donde han abordado asuntos de actualidad como las consecuencias de la guerra de Irán.
"A Sánchez le da envidia y, por eso, va a China a hacer esas alianzas y eso sí, se instala en un régimen eterno mientras la ornamentación caudillista roja le estuvo recibiendo con los honores dictatoriales que ya quisiera hacer aquí en España", ha criticado la presidenta madrileña.
Así, ha subrayado que ella defiende la labor de la Iglesia católica y del Papa y la unión entre el pueblo americano y el español que la izquierda "no tiene derecho a romper", a la vez que ha insistido en que condena a las dictaduras como "la iraní, China, Cuba y Venezuela".
Es por ello que Ayuso ha censurado que el PSOE quiere convertir a España "en la puerta de entrada a China" porque "no tiene principios" y, de la misma manera, pactan con Junts, el PNV, "China o el régimen ayatolá". "El régimen iraní es el jefe del terrorismo global en el mundo, han dejado 16.500 muertos, 333.000 heridos en protestas y más de 1.600 ejecuciones solo en 2025", ha recordado.
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