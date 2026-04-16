Sentirte un piloto sin parar de comer y beber: F1 Arcade trae a Madrid una versión glamourosa de los recreativos... y eso se paga

Llegas, en pleno paseo de la Castellana, frente al Bernabéu, y en lo que cruzas la puerta, lo sientes. Eso que siempre has escuchado del glamour de la Fórmula 1 te empieza a parecer real, al menos el de esa antigua Fórmula 1 en la que las marcas de bebidas alcohólicas eran uno de los principales patrocinadores y el derroche era virtud. De frente, nada más entrar, una gigantesca barra central equipada como una coctelería de lujo, eso sí también con opciones para los que no consumen alcohol, que el circo, como le llaman, se ha puesto al día ultimamente y ofrece opciones para todos los gustos y necesidades. En las paredes, los cascos de los grandes pilotos que han marcado las distintas eras del automovilismo, y sus frases más recordadas. Pero por encima de todo, la joya de la corona, o mejor dicho las 65 joyas de la corona, esos simuladores con pantallas curvas y unos asientos que calcan a los de Alonso, Verstappen y compañía.

Y te sientas, o casi te tumbas en uno de ellos, porque para eso has ido ahí más allá de para enchufarte unas croquetas o un cóctel , que no cubata, que llamarlo así en la Fórmula 1 no se estila. Agarras un volante de la misma forma que el que llevan los pilotos del Mundial, y sientes que solo te falta el casco. El semáforo empieza la cuenta atrás, rugen los motores, pisas a fondo y luz verde. Aceleras, aceleras, aceleras, mientras que esquivas otros coches hasta que llegas la primera curva. Frenazo, y cuando te dispones a hacer la curva, llega "el típico imbécil que no conoce lo que es el freno", porque eso es lo que te sale pensar en ese momento sin poner ahora paños calientes, y te lleva puesto.

Instalaciones de F1 Arcade Madrid, durante su inauguración institucional, a 14 de abril de 2026, en Madrid (España). Acto inaugural en el local de F1 Arcade Madrid, en el Paseo de la Castellana, donde autoridades municipales y responsables de la firma presentan este nuevo espacio de ocio inmersivo con más de 65 simuladores de Fórmula 1, concebido como punto de encuentro social para la afición al motor en la capital. 14 ABRIL 2026;SIMULACIÓN;MANDO;PANTALLA;VIDEOJUEGO;CARRERA;FÓRMULA 1 Carlos Luján / Europa Press 14/04/2026. Carlos Luján; / Carlos Luján / Europa Press

Trompazo, trompeas y ya eres un pasajero a merced de donde quiera acabar el coche. Inmersión total, más es casi imposible, una montonera de las de toda la vida en las carreras. Más es imposible, tanto que te apetece apretar el botón de la radio como hacen los pilotos y ponerte a rajar y a insultar a tus rivales. Pero entonces te das cuenta de que no estás en un bólido, sino en un videojuego, y que sigues de una pieza. Y que el que te acaba de estampar no es Hamilton, sino que puede ser tu pareja, un amigo o un desconocido, que está a tu lado. Y que es solo un juego, y no merece la pena enzarzarte, aprovechando que tu coche al ser virtual no está roto y se puede seguir corriendo por muchos leñazos.

Y que además te has gastado un dinero, porque es lo que tiene que la experiencia sea con simuladores "de última generación" de la Fórmula 1, y no es cuestión de derrochar lo pagado por una rabieta. El precio base son 29,99 euros por alrededor de 30 minutos de juego, que puede ser cara a cara con acompañantes o contra la máquina. Es lo que tiene contar con simuladores de última generación" que recrean con toda la verosimilitud que se puede una carrera. El primero del mundo, de hecho, con licencia oficial FOM, y eso, las licencias, también cuestan.

Instalaciones de F1 Arcade Madrid. / Carlos Luján / Europa Press

No hay pit stops, eso sí, pero lo bueno es que entre carrera y carrera hay tiempo para montarte el tuyo particular y beber y comer, que así las derrotas en la 'pista' se digieren mejor, y las victorias saben mejor. Además, es el único sitio donde puedes conducir bebiendo. Eso sí, como todo, rascándote el bolsillo. Aquí no esperes encontrar un simple gin-tonic, volvemos a lo de antes. Aquí, en la F1, glamour, y eso implica que si quieres beber, hay que pedir un cóctel, todos tematizados con nombres relacionados con el deporte. Y todos, como se pueden imaginar, a un precio considerable.

Noticias relacionadas

Pues eso, que si vas con tiempo, cuando te puedes dar cuenta el único coche que puedes coger es el de las consolas, porque no estás en condiciones de hacerlo con el de verdad. Lo bueno, que puedes recorrer las calles de Madrid, o al menos una parte. Y es que resulta que, aunque el circuito de Madring todavía esté a medio construir, ya se puede correr en Madrid y en un Fórmula 1 el nuevo Gran Premio que la capital estrenará el próximo septiembre, puesto que ya figura en la lista de jugables.