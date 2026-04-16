Nueva queja formal del Barça ante la UEFA por el arbitraje ante el Atlético de Madrid

El Barcelona ha presentado una queja ante la UEFA en relación a la actuación arbitral en la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid, según ha anunciado el club catalán en un comunicado este jueves. "El club considera que, a lo largo de los dos partidos de la eliminatoria, se produjeron diversas decisiones arbitrales que no se ajustan a las reglas del juego, derivadas de una aplicación incorrecta del reglamento y de una intervención inadecuada del VAR en acciones de clara trascendencia", señala el escrito.

El Barcelona defiende que "la acumulación de estos errores ha tenido una incidencia directa en el desarrollo de los partidos y en el resultado final de la eliminatoria", lo que comportó "un perjuicio deportivo y económico significativo para la entidad".

Entre los culés existe la sensación generalizada de que los dos encuentros estuvieron marcados por decisiones polémicas a favor de los colchoneros. El penalti no pitado por una posible mano de Pubill, la expulsión de Cubarsí, una posible mano de Lenglet en el gol anulado a Ferrán Torres y la expulsión de Eric García son algunas de las acciones polémicas por las que el club blaugrana se siente perjudicado.

Mediante esta reclamación, el club reitera "las solicitudes realizadas a la UEFA anteriormente" y, a la vez, se ofrece "a colaborar con la UEFA con el objetivo de mejorar el sistema arbitral para garantizar la aplicación más rigurosa, justa y transparente de las reglas del juego".

El comunicado oficial del FC Barcelona

"El FC Barcelona ha presentado una queja ante la UEFA en relación con la actuación arbitral en la eliminatoria de cuartos de final de la UEFA Champions League disputada contra el Atlético de Madrid.

El Club considera que, a lo largo de los dos partidos de la eliminatoria, se produjeron varias decisiones arbitrales que no se ajustan a las Reglas de Juego, derivadas de una aplicación incorrecta del reglamento y de una falta de intervención adecuada del sistema VAR en acciones de clara trascendencia.

Según el FC Barcelona, la acumulación de estos errores ha tenido una incidencia directa en el desarrollo de los partidos y en el resultado final de la eliminatoria, comportando un perjuicio deportivo y económico significativo para la Entidad.

Mediante esta reclamación, el Club reitera las solicitudes hechas a la UEFA anteriormente y, a la vez, se ofrece a colaborar con la UEFA con el objetivo de mejorar el sistema arbitral a efectos de garantizar una aplicación más rigurosa, justa y transparente de las Reglas de Juego"

Cabe recordar que el Barcelona ya presentó una queja formal a la UEFA, tras el partido de ida de los cuartos de final contra el Atlético de Madrid por sentirse perjudicado por el arbitraje del rumano Istvan Kovacs, una reclamación que fue rechazada por el Comité de Control, Ética y Disciplina de dicho organismo.