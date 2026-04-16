Muere una persona en Palencia tras ser arrollada por un AVE de la línea Madrid-Asturias

Un tren de alta velocidad AVE con destino Asturias ha arrollado a una persona en la tarde de este jueves a la altura de Palencia, en las inmediaciones de la bifurcación de Cerrato. Como consecuencia del fuerte impacto, la persona ha fallecido en el acto, según han confirmado fuentes de Renfe. Por el momento se desconocen más datos de lo sucedido.

El convoy, que había partido de Valencia, con parada en Madrid y destino final Gijón, estuvo detenido desde las 16.33 horas en Palencia hasta pasadas las 18.30 horas. La circulación no se reanudó hasta que la autoridad judicial competente autorizó el levantamiento del cadáver, un trámite habitual en este tipo de sucesos que obliga a paralizar el tráfico ferroviario en el tramo afectado.

El incidente provocó además alteraciones en otros servicios ferroviarios. En concreto, un tren Alvia que circula en sentido inverso, desde Gijón hacia Alicante, se vio obligado a detener su marcha y no pudo continuar hasta que se restableció la circulación en la línea. A su vez hubo otro convoy, en este caso sentido Asturias que salió más tarde que el del arrollamiento, que también estuvo detenido en Valladolid.

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Los pasajeros han podido abandonar el tren y acceder a la estación, donde esperan instrucciones para continuar su viaje. Según relatan algunos de los viajeros, la información facilitada ha sido escueta y se ha comunicado a través de la megafonía del propio convoy. “No sabemos mucho, nos dijeron que había habido un arrollamiento y poco más”, explica uno de los afectados.