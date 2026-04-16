Muere un motorista de 29 años tras chocar contra un camión detenido en Arganzuela

Un motorista de 29 años falleció en la madrugada de este jueves tras colisionar contra la parte trasera de un camión que se encontraba detenido para realizar trabajos en la avenida del Planetario, en el distrito madrileño de Arganzuela.

Según informaron fuentes de Emergencias Madrid, el siniestro se produjo hacia las 00:50 horas, a la altura del número 20 de esta vía. A la llegada de los sanitarios del SAMUR-Protección Civil, el joven presentaba traumatismos craneoencefálicos y faciales de carácter severo y se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

Los equipos de emergencia le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante más de 30 minutos, aunque finalmente solo pudieron confirmar su fallecimiento.

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Un psicólogo del SAMUR atendió además a varios testigos del accidente, mientras que la Policía Municipal ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.