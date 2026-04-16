Metro de Madrid avisa a sus pasajeros sobre algo que no debes hacer nunca: "Evita riesgos innecesarios. La prioridad es tu seguridad"

No es nada nuevo, pero es algo por lo que en cuestión de segundos tu día puede terminar en tragedia. El transporte público se comparte con cientos de personas y es necesario estar atento y saber cómo actuar en según qué ocasiones. En las estaciones hay normas básicas que hay que respetar y que pese a ser conocidas, es necesario estar concienciado en este lugar, ya que cada gesto cuenta.

Con este motivo Metro de Madrid ha intensificado su campaña vía redes sociales para recordar a sus pasajeros esta norma: "Si algún objeto se te cae a la vía, nunca bajes para intentar recuperarlo". Ya sean las llaves, los cascos o el teléfono móvil, la reacción impulsiva de querer recuperar el elemento arrojado puede poner en peligro la vida del pasajero. El suburbano ha querido reforzar el comunicado con un aviso contundente: "Evita riesgos innecesarios. La prioridad es tu seguridad", ha expresado en la red social X.

Es un peligro para los pasajeros no seguir las reglas de seguridad. / METRO DE MADRID

¿Qué hago si se me cae un objeto a la vía?

Año tras año se registran incidentes relacionados con objetos en las vías y, en algunos casos, hay personas que descienden sin pensar en las consecuencias. Es importante estar alerta por el riesgo elevado que suponen los trenes en circulación a pocos centímetros, la electrificación de las vías y el problema que supone intentar salir de las vías con rapidez una vez has bajado.

La solución es mucho más fácil que todo esto y, sobre todo, segura. En las estaciones del suburbano hay interfonos amarillos distribuidos por los andenes que están diseñados para estas situaciones. A través de ellos, los viajeros podrán ponerse en contacto con el personal. "Ellos se encargan de ayudarte", escriben desde Metro de Madrid.

Así se evita poner en riesgo la vida de un pasajero y será el personal de metro quien se encargará de gestionar la recuperación del objeto sin riesgos. Este mensaje forma parte de una estrategia de comunicación de Metro de Madrid que busca concienciar a los usuarios del suburbano, ya que pequeños descuidos se pueden convertir en verdaderas tragedias si no se sabe cómo actual. Si se siguen las pautas sobre las que informan a través de sus canales oficiales, se podrá hacer del metro un lugar mejor.