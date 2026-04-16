Metro de Madrid ampliará su horario este fin de semana con motivo del 'Brunch Electronik': esta es la hora hasta la que funcionarán los trenes

Buenas noticias para los amantes de la música electrónica. Metro de Madrid ampliará este viernes hasta las 03.00 horas el horario de cierre en la Línea 3 del suburbano (Moncloa-El Casar) entre las estaciones de San Fermín-Orcasur y Sol con motivo del festival Brunch Electronik Madrid Magic Sessions en la Caja Mágica.

De esta forma, se busca garantizar la movilidad del evento, que se desarrollará desde las 17.00 horas viernes hasta las 02.30 horas del sábado y al que se prevé que asistan unas 12.000 personas. Además, se contará con el despliegue de un dispositivo especial de Policía Municipal que velará por satisfacer las necesidades en materia de circulación, ha apuntado el Ayuntamiento.

Brunch Electroni Madrid ya calienta motores para el fin de semana / BRUNCH ELECTRONIK

El horario se ampliará solo en la L-3

La ampliación de horario de Metro será desde las 01.30 hasta las 03.00 horas y se prestará un servicio lanzadera que conectará directamente las estaciones de San Fermín-Orcasur, Legazpi y Sol sin paradas intermedias, con una frecuencia aproximada de intervalo de trenes de unos 15 minutos.

La entrada de viajeros se realizará únicamente en la estación de San Fermín-Orcasur, mientras que las estaciones de Legazpi, Embajadores y Sol permanecerán abiertas exclusivamente para la salida de pasajeros.

Metro ampliará el horario de cierre la noche del viernes la Línea 3 por el Brunch Electronik en la Caja Mágica / EPE

El dispositivo especial incluye también el incremento del número de trenes en circulación en distintos tramos de la jornada, comenzando a las 16.30 con refuerzos de hasta un 14% en las franjas de mayor demanda, especialmente en las horas posteriores a la finalización de los conciertos.

Asimismo, Metro de Madrid reforzará la presencia de personal con el fin de ordenar los flujos de pasajeros y atender las necesidades del público asistente al festival de música.

¿Cómo llegar a Brunch Electronik Madrid?

El festival tendrá lugar en la Caja Mágica, situada en el número 23 del Camino de Perales, en el barrio de San Fermín, distrito de Usera. La estación de Metro más próxima es San Fermín-Orcasur (Línea 3) ubicada a unos 750-800 metros de la entrada del recinto. En el caso de la red de Cercanías, las estaciones más próximas son Orcasitas o Doce de Octubre (línea C-5), desde donde se tardan unos 15-20 minutos caminando hasta la Caja Mágica.

También se dispone de la línea 180 de autobús de la Empresa Municipal de Transporte (EMT), que conecta Legazpi con la estación El Pozo, y que ampliará su horario este viernes desde las 21.30 horas hasta las 23.30 horas, limitando su recorrido entre Legazpi y Caja Mágica.

Asimismo, a unos 500 metros del estadio Madrid Caja Mágica pasan varias líneas de EMT Madrid, en la parada de la Glorieta de San Martín de la Vega: Línea 23 (Plaza Mayor Villaverde Cruce); Línea 78 (Glorieta de Embajadores-San Fermín); Línea 123 (Plaza de Legazpi-Barrio de Butarque) y la Línea nocturna N12.

Además, en la Avenida de Andalucía cuentan con parada las líneas N13, N14 y N15. En este punto, junto a la boca de Metro y a unos 10-15 minutos del estadio, también tienen parada los autobuses interurbanos 411 (Perales del Río), 421 (Pinto), 422 y 424 (Valdemoro), 447 y 448 (Getafe) y las líneas nocturnas N401 y N402.

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También se dispone de una zona de estacionamiento en superficie en el Parque Lineal del Manzanares que cuenta con 170 plazas, de las cuales 16 son para personas con movilidad reducida. Con motivo del evento se ha acordado ampliar el horario hasta las 2.30 horas.