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DESCUENTOS

Hasta un 70% de descuentos adicionales en marcas de lujo solo este día: se esperan colas kilométricas en Las Rozas Village

Las Rozas Village celebra una única jornada con descuentos de hasta el 70% adicional en marcas de lujo como Isabel Marant, Zadig&Voltaire o Kenzo Paris, entre muchas otras

Las Rozas Village.

Las Rozas Village.

Ángela Berná

Ángela Berná

Madrid

Si hay algo que caracteriza a la ciudad de Madrid es la amplia gama de restaurantes, gastronomía, ocio y tiendas que hay por toda la comunidad. Ya sea a precios más asequibles o a precios más exclusivos, en la ciudad hay tiendas de todo tipo que se adaptan al bolsillo de cada comprador. Sin embargo, existe un outlet que si de por sí ya ofrece precios de escándalo, hay un día concreto en el que sus descuentos aumentan. Y si ofrece marcas de lujo por precios muy accesibles, qué mínimo que ir a echar un vistazo.

Se trata de la promoción de Fashion Stars que se celebrará este próximo sábado 18 de abril en Las Rozas Village, donde sobre el precio de outlet ya disponible, se disfrutará de un 70% adicional de descuento en una selección de piezas como unas sandalias de Isabel Marant con un precio original de 490 euros por 88,50 euros o un cortavientos de The North Face con un precio original de 300 euros por 60,30 euros.

Tus marcas favoritas a precios irresistibles

Entre las marcas que se incluyen en los descuentos destacan firmas de ropa como Isabel Marant, Kenzo Paris, Tommy Hilfiger, Columbia, The North Face, Adolfo Domínguez, Ba&sh, Bimba y Lola, Diesel, Ecoalf, Guess, Lacoste, Levis, Sandro, Scalpers o Zadig&Voltaire. También estarán de promoción las marcas de bisutería como Aristocrazy, Pandora, Pdpaola, Swarovski o Tous y otras de zapatos como Vans, UGG, HOFF, entre otras muchas de gafas de sol, cosmética, bolsos y complementos.

Algo a tener en cuenta es que las unidades son limitadas y estarán disponibles hasta agotar existencias, por lo que para conseguir las verdaderas joyas se recomienda acudir a primera hora. El horario del centro comercial es de 10:00 de la mañana hasta las 21:00 horas.

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Llega Fashion Stars a Las Rozas.

Llega Fashion Stars a Las Rozas. / Las Rozas Village

Cómo llegar

Para poder llegar a primera hora será necesario conocer las mejores rutas para acceder a Las Rozas Village. Desde su página web oficial recomiendan coger las líneas de Cercanías C8A, C8B y C10 desde la estación de Atocha de Madrid hasta la parada de El Pinar de Las Rozas, en tan solo 25 minutos. Al llegar allí, el centro comercial se ubica a 3 kilómetros, una media hora andando. Como alternativa ofrecen un servicio de taxis que se pueden reservar a través de Radio Taxi al +34 916 383 335 o en la recepción de Las Rozas Villaje al +34 916 404 900.

Llega Fashion Stars a Las Rozas.

Llega Fashion Stars a Las Rozas. / Las Rozas Village

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