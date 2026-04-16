Madrid destina 4 millones de euros a la adaptación de viviendas y locales para personas con discapacidad y enfermedades raras

El Ayuntamiento de Madrid destinará cuatro millones de euros al Plan Adapta Madrid 2026, una iniciativa orientada a la adaptación de viviendas para personas con discapacidad y enfermedades raras, así como a la mejora de la accesibilidad en locales y elementos comunes de edificios residenciales en la ciudad. Así lo ha confirmado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, ante los medios de comunicación tras la Junta de Gobierno, donde se ha autorizado un gasto plurianual de cuatro millones de euros para intervenciones no iniciadas, en curso o finalizadas durante los años 2025 y 2026, siempre que cuenten con el correspondiente título habilitante urbanístico.

Las ayudas se estructuran en cuatro líneas: adaptación de viviendas para personas con discapacidad, accesibilidad en locales de edificios residenciales, adaptación de viviendas para personas con enfermedades raras y mejora de la accesibilidad en elementos comunes de acceso a edificios. La iniciativa, impulsada por el Área de Políticas de Vivienda, tiene como objetivo "promover la eliminación de barreras arquitectónicas y sensoriales", contribuyendo a "mejorar la calidad de vida, la autonomía personal y la seguridad en el entorno doméstico" de las personas con discapacidad o enfermedades raras.

23/03/2021 Persona con discapacidad en silla de ruedas SOCIEDAD FUNDACIÓN ONCE / FUNDACIÓN ONCE / Europa Press

PLAN ADAPTA MADRID, VIGENTE DESDE 2020

El Plan Adapta Madrid fue puesto en marcha en 2020, y desde entonces ha destinado más de 25 millones de euros en ayudas, con tres millones anuales entre 2020 y 2022, y cuatro millones desde 2023. La iniciativa ha sido reconocida por "su impacto social y su carácter innovador" por la ONCE o FAMMA-COCEMFE, entre otros. En total se han llevado a cabo 2.722 actuaciones de adaptación en la ciudad, el 70% para movilidad reducida, el 12% para discapacitados visuales y el 18% restante para personas con discapacidad auditiva, intelectual o enfermedades raras.

El propio Ayuntamiento ha suscrito acuerdos de colaboración con entidades como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI Madrid), la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) y la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid (FAMMA), para garantizar la difusión y eficacia de las ayudas.