Madrid da luz verde al parque junto al cantón de Montecarmelo con 1.600 árboles y 2,6 millones de inversión

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este jueves la autorización del contrato que permitirá construir el anunciado parque junto al futuro cantón de Montecarmelo, una actuación que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha enmarcado en la respuesta municipal a las críticas vecinales sobre esta nueva infraestructura. La nueva zona verde, en el entorno del Cementerio de Fuencarral, contará con más de 1.600 árboles, nuevas zonas estanciales y de ocio para los vecinos y una inversión prevista de 2,6 millones de euros.

Un paso más para hacer realidad este parque con el que, según ha apuntado Almeida tras la Junta de Gobierno, se podrá "desmontar los bulos, las falsedades y las mentiras que algunos han lanzado sobre el cantón de Montecarmelo". El alcalde ha insistido en que la instalación tendrá "vestuarios para dignificar las condiciones de los trabajadores, con zonas administrativas", y ha reiterado que "no va a estar el Selur, no va a haber tratamiento de residuos y no va a haber grandes camiones que estén todo el día circulando".

La Junta de Gobierno, celebrada esta vez en Carabanchel, ha autorizado así el contrato para la renaturalización de una parcela municipal junto al futuro cantón de Montecarmelo. La vicealcaldesa de Madrid y portavoz municipal, Inma Sanz, ha informado en rueda de prensa de que esta intervención se suma a la que ya está ejecutando el Ayuntamiento en el parque lineal del barrio, con un presupuesto de 1,3 millones de euros.

La nueva zona verde tendrá una superficie de más de 6,3 hectáreas, equivalente a la que ocupa el parque de la Quinta de la Fuente del Berro, y supondrá la recuperación de un terreno que, según ha explicado Sanz, durante muchos años fue un espacio de vertidos incontrolados de elementos contaminantes y de asentamientos ilegales.

Proyecto del nuevo parque de Montecarmelo

El proyecto contempla una primera intervención de acondicionamiento de este terreno. En esta fase se llevarán a cabo las obras de urbanización necesarias para garantizar la accesibilidad y el uso del parque en condiciones de seguridad para los vecinos, así como la protección de la propia parcela.

Las actuaciones previstas incluyen la adecuación del suelo y la construcción de caminos peatonales que garanticen el acceso a los distintos espacios de esparcimiento, deporte y ocio. También se habilitarán áreas infantiles y una amplia zona para mascotas, que contará con un circuito zigzag, rueda de juegos y balancín.

Asimismo, las obras contemplan la instalación de alumbrado, la ejecución de un carril bici cuyo entorno será renaturalizado y la colocación de mobiliario urbano, con bancos, fuentes y una docena de mesas de madera de picnic. La zona verde dispondrá también de redes de drenaje y sistemas de riego para dar cobertura a las especies arbóreas y arbustivas que se plantarán, y se mejorará además la accesibilidad al mirador de Montecarmelo.

En cuanto a la vegetación, la nueva zona verde del barrio contará en total con más de 18.500 unidades vegetales. Destaca la plantación de 1.652 árboles, 1.524 en el propio parque y otros 128 en el entorno del carril bici, entre ellos pinos, algarrobos, saúcos, almeces, cipreses, fresnos, manzanos, olivos, almendros, ciruelos, encinas y sauces llorones, que configurarán un bosque mediterráneo.

El Ayuntamiento ha optado por especies aptas para el clima de la capital con el objetivo de garantizar el crecimiento sano y la supervivencia de las plantaciones y de hacer un uso eficiente y correcto del agua. Además de los árboles, se plantarán miles de arbustos, plantas, vivaces y gramíneas.

Actualmente se está ejecutando la rehabilitación del parque lineal de Montecarmelo, que contempla la plantación de 128 nuevos árboles y 3.496 arbustos. Además, en marzo de 2025 finalizaron dos actuaciones que supusieron la plantación de 5.350 árboles en distintos puntos del barrio, con una inversión de 1,4 millones de euros.

Garantizar la "dignidad" de los operarios de limpieza

Inma Sanz ha destacado que el nuevo parque se construirá alrededor del futuro cantón de limpieza que dará servicio a los barrios de Montecarmelo y Mirasierra. Las instalaciones que acogerán a los profesionales del servicio de limpieza viaria estarán protegidas por una pantalla vegetal.

Estas dependencias contarán con vestuarios para los trabajadores, un almacén para los carritos y utensilios y oficinas para el personal administrativo. Según ha defendido el Ayuntamiento, se trata de unas instalaciones necesarias para "garantizar la dignidad en las condiciones de trabajo de los operarios responsables de la limpieza viaria de estos dos barrios y la correcta prestación de este servicio esencial".

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En esa misma línea, Almeida ha subrayado que la mejor manera de responder a las críticas lanzadas sobre el cantón será que los vecinos puedan comprobar "en qué consiste". El alcalde ha reiterado que se trata de una infraestructura municipal con vestuarios, zonas administrativas y oficinas, vinculada al servicio de limpieza viaria de Montecarmelo y Mirasierra.