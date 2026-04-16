El juicio por el 'pique' mortal en la M-30 se suspende hasta el próximo jueves tras la fuga de uno de los acusados

La Audiencia Provincial de Madrid ha suspendido hasta el próximo jueves el juicio por el 'pique' mortal ocurrido en la M-30 el 25 de julio de 2021, después de que uno de los dos acusados no haya comparecido por segundo día consecutivo y permanezca en paradero desconocido.

La presidenta del tribunal ordenó a la Guardia Civil que acudiera a su domicilio para tratar de localizarle, aunque no fue encontrado. También se inspeccionaron los alrededores en busca de su vehículo y, ante el resultado negativo, la Sala acordó dictar una orden de busca y captura, que sigue vigente.

El otro procesado y los abogados sí han acudido a la sesión de este jueves, en la que se les ha comunicado que, si el acusado fugado no aparece, el jurado popular será disuelto. En ese caso, quedará anulada toda la prueba practicada durante las dos últimas semanas y el juicio tendrá que repetirse.

Los dos encausados se enfrentan a penas de hasta 15 años de prisión por una supuesta carrera ilegal en los túneles de la M-30. Según la acusación, los hechos ocurrieron sobre las once y media de la mañana, cuando ambos iniciaron un 'pique' a gran velocidad y uno de los vehículos acabó colisionando con un tercer coche. Su conductor, un médico, murió horas después en el Hospital 12 de Octubre.

Una de las principales pruebas del juicio son las cámaras de seguridad de la M-30, que registraron velocidades de hasta 176 kilómetros por hora en un tramo limitado a 70. No obstante, las defensas cuestionan la validez de esas mediciones al sostener que los cálculos se hicieron a partir de imágenes de vídeo y no mediante radares homologados. La acusación particular, que representa a los padres de la víctima, considera que no sería conveniente enjuiciar por separado a los dos procesados, al entender que podrían dictarse resoluciones contradictorias.