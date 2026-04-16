Conato de incendio en un restaurante de Serrano en Madrid: tres atendidos por inhalación de humo

Los Bomberos de Madrid están revisando la chimenea de un restaurante situado en la calle Serrano tras un conato de incendio que fue extinguido por los propios trabajadores del local.

El SAMUR ha atendido a dos empleados del restaurante y a un agente de la Policía por inhalación leve de humo, sin que se hayan registrado lesiones de gravedad.

La Policía Municipal de Madrid llegó a cortar el tráfico en la zona como medida preventiva durante la intervención de los servicios de emergencia. Posteriormente, la circulación fue restablecida y los vehículos de emergencia comenzaron a retirarse de la vía.

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El incidente ha quedado controlado y se encuentra en fase de revisión para determinar el origen del humo en la chimenea del establecimiento.