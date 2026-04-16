SUCESOS
Un hombre de 44 años, herido de gravedad tras una agresión con arma blanca en Usera
El suceso ocurrió en la calle Francisco Ruiz sobre la 1:20 horas, donde los servicios de emergencia atendieron a la víctima antes de trasladarla al Hospital 12 de Octubre
Un hombre de 44 años ha resultado herido de gravedad en la madrugada de este jueves tras sufrir una agresión con arma blanca en el distrito de Usera, según ha informado Emergencias Madrid.
La víctima presentaba cuatro heridas, dos en el tórax y dos en la región lumbar, varias de ellas penetrantes. El suceso se produjo sobre la 1:20 horas en la calle Francisco Ruiz, a donde se desplazaron efectivos de SAMUR-Protección Civil para atender al herido.
Tras ser estabilizado en el lugar, el hombre fue trasladado en estado grave al Hospital 12 de Octubre en un convoy sanitario escoltado por la Policía Municipal de Madrid.
La Policía Nacional ha asumido la investigación de los hechos en la que también colabora la Policía Municipal.
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