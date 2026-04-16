'Guayominí', de Laura Garmo y Pablo Martínez Bravo, aterriza en Matadero Madrid: inspirada en el paso de Manel Navarro por Eurovisión

Es oficial. Del 24 de abril al 17 de mayo llega a Nave 10 Matadero Guayominí, una obra escrita por Laura Garmo y dirigida por Pablo Martínez Bravo. Ambos firman esta comedia de pulso pop que, desde el humor y la ironía, se adentra en el engranaje del éxito contemporáneo.

Sobre el escenario, Roi, un joven cantautor que salta de su habitación a un concurso televisivo con proyección masiva, iniciando un ascenso tan vertiginoso como frágil en el que cada paso hacia el éxito le acerca también a su propio fracaso. En escena, Omar Banana, Inma Cuevas, Zack Gómez-Rolls, Selu Nieto y Julia Rubio dan vida a los personajes de la historia.

Y es que con un enfoque fresco y optimista, Laura Garmo explora temas como la identidad y el fracaso, ofreciendo al público una reflexión divertida y emotiva sobre cómo enfrentamos los errores y los desafíos personales en la vida y en los escenarios.

'Guayominí' está protagonizada por Omar Banana, Inma Cuevas, Zack Gómez-Rolls, Selu Nieto y Julia Rubio / CEDIDA

¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por aquello que soñamos?

Entre canciones, focos y titulares, la pieza pone en evidencia una lógica en la que todo se mide en impacto, likes y rendimiento. Y, sin embargo, bajo su superficie luminosa y festiva, Guayominí lanza una pregunta directa: ¿qué queda cuando se apagan los focos? Porque quizá, entre tanto ruido, la verdadera resistencia consiste en no olvidar aquello que, lejos del espectáculo, nos hace humanos.

El director, Pablo Martínez Bravo, asegura que la obra rinde un homenaje "a quienes siguen soñando, incluso cuando parece que nadie los está mirando, a los que no llegaron, pero lo intentaron, los que encuentran otras formas de seguir haciendo lo que aman". Afirma que esta función es una comedia porque "el humor es una herramienta para hablar de lo que duele" y que, como el festival de la canción, "debe tener un tono lúdico, de juego, al igual que lo tiene el espectador cuando lo ve desde su casa".

Entre canciones, focos y titulares, la pieza pone en evidencia una lógica en la que todo se mide en impacto, likes y rendimiento / EPE

Inspirada en Manel Navarro

Si bien es fácil adivinar que el festival de música en el que Roi se queda en blanco se trata de Eurovisión, llegar a la conclusión de en quién se inspira su personaje es más complicado. "El caso de Roi está inspirado en un caso real, que es el de Manel Navarro", cuenta Laura Garmo, "que participó en el 2017, durante la canción echó un gallo y todo el mundo se le vino encima, le machacaban, le acosaban por la calle, le insultaban". "Las reflexiones de él son increíbles y sí que nos ha servido como motor y como inspiración", asegura.

Una historia sobre la importancia de cuidar lo que tenemos cerca

Guayominí es el proyecto de dirección y autoría novel de Nave 10, un espacio para el descubrimiento de nuevas voces. Laura Garmo y Pablo Martínez Bravo ponen en pie una historia sobre la importancia de cuidar lo que tenemos cerca.

Guayominí está protagonizada por Omar Banana, Inma Cuevas, Zack Gómez-Rolls, Selu Nieto y Julia Rubio. El diseño de iluminación es de Beatriz Francos, el de vestuario de Pier Paolo Álvaro, el de espacio escénico de Alessio Meloni. Por otro lado, la videoescena corre a cargo de Arantxa Melero y la música original es de Luis Miguel Cobo.

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Guayominí es el proyecto de dirección y autoría novel de Nave 10, un espacio para el descubrimiento de nuevas voces / EPE

Fecha, hora y entradas

Para disfrutar de Guayominí queda menos de lo que esperamos. La obra estará en Nave 10 de Matadero Madrid del 24 de abril al 17 de mayo. La duración es de 90 minutos y las entradas (que puedes conseguir aquí) tienen un precio de entre 15,75 y 20 euros.