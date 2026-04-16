Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Visita papa a MadridYoung Business TalentsF1 ArcadeRoberto MontesCortes de agua AlcaláMadrid RíoDescuentos Las Rozas VillageRuta de la tapa
instagramlinkedin

CRIMEN EN MADRID

La Guardia Civil analiza dos armas blancas halladas en Villanueva de la Cañada por el homicidio del niño de 11 años

Los cuchillos, localizados en distintos puntos del municipio gracias a la colaboración ciudadana, están siendo sometidos a pruebas periciales para determinar si alguno fue utilizado en el homicidio

La Guardia Civil buscando el arma homicida en el parking del Centro cultural de Villanueva de la Cañada.

La Guardia Civil buscando el arma homicida en el parking del Centro cultural de Villanueva de la Cañada.

Lucía Feijoo Viera

Javier Niño González

Madrid

La Guardia Civil analiza dos armas blancas encontradas en distintos puntos de Villanueva de la Cañada para determinar si alguna de ellas está relacionada con el homicidio de un niño de 11 años ocurrido la semana pasada en esta localidad madrileña.

Según ha informado este jueves la Comandancia de la Guardia Civil, el hallazgo de ambos cuchillos ha sido posible gracias a la colaboración ciudadana. Las dos armas, que en principio no guardan relación aparente entre sí, están siendo sometidas a las pruebas periciales oportunas para comprobar si alguna de ellas pudo ser utilizada en el crimen.

Tras los hechos, los agentes pusieron en marcha un dispositivo de búsqueda para tratar de localizar el arma empleada, aunque las batidas realizadas en la zona no permitieron encontrar entonces ningún objeto sospechoso.

Noticias relacionadas y más

El ataque se produjo el pasado jueves por la tarde en el centro cultural La Despernada, en Villanueva de la Cañada. El menor fue apuñalado en varias ocasiones y, aunque los servicios sanitarios lograron estabilizarlo y trasladarlo al Hospital 12 de Octubre, acabó falleciendo a causa de las heridas. El presunto autor huyó del lugar, pero fue detenido por la Guardia Civil horas después. Actualmente se encuentra en prisión preventiva.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Corte de agua en Alcalá de Henares: algunos vecinos no recuperarán el servicio hasta el jueves
  2. Alcalá de Henares vuelve a la normalidad: se recupera el suministro de agua en 'casi toda la ciudad
  3. Por qué está Alcalá de Henares sin agua: qué ha pasado y cuándo volverá el suministro
  4. Armando Huerta: 'El norte de la Comunidad de Madrid es uno de los entornos más pujantes de la región
  5. Así es la casa de Boris Izaguirre en el centro de Madrid: aire señorial, grandes lienzos y un estilo ecléctico
  6. Dónde se reparte agua en Alcalá de Henares tras el corte de suministro: puntos y dispositivo de emergencia
  7. El auténtico pastel de nata en pleno centro de Madrid: se esperan colas kilométricas por este dulce tradicional portugués
  8. El Plan Vive se abre a los jóvenes: estos son los requisitos para optar a una vivienda de alquiler asequible con menos de 35 años en Madrid

'Guayominí', de Laura Garmo y Pablo Martínez Bravo, aterriza en Matadero Madrid: inspirada en el paso de Manel Navarro por Eurovisión

'Guayominí', de Laura Garmo y Pablo Martínez Bravo, aterriza en Matadero Madrid: inspirada en el paso de Manel Navarro por Eurovisión

Misterio en la Residencia llega a las plataformas de streaming

Misterio en la Residencia llega a las plataformas de streaming

Ayuso asegura que Sol será este sábado "el kilómetro cero de la libertad" para Venezuela tras "años de tristeza"

Ayuso asegura que Sol será este sábado "el kilómetro cero de la libertad" para Venezuela tras "años de tristeza"

Ayuso asegura que Sol será este sábado "el kilómetro cero de la libertad" para Venezuela tras "años de tristeza"

Ayuso acusa a Vox de comportarse como "socialistas de derechas"

Ayuso acusa a Vox de comportarse como "socialistas de derechas"

El juicio por el 'pique' mortal en la M-30 se suspende hasta el próximo jueves tras la fuga de uno de los acusados

El juicio por el 'pique' mortal en la M-30 se suspende hasta el próximo jueves tras la fuga de uno de los acusados

El envejecimiento ya se puede simular y alterar desde tu propio ordenador

El envejecimiento ya se puede simular y alterar desde tu propio ordenador