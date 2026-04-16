La Guardia Civil analiza dos armas blancas halladas en Villanueva de la Cañada por el homicidio del niño de 11 años

La Guardia Civil analiza dos armas blancas encontradas en distintos puntos de Villanueva de la Cañada para determinar si alguna de ellas está relacionada con el homicidio de un niño de 11 años ocurrido la semana pasada en esta localidad madrileña.

Según ha informado este jueves la Comandancia de la Guardia Civil, el hallazgo de ambos cuchillos ha sido posible gracias a la colaboración ciudadana. Las dos armas, que en principio no guardan relación aparente entre sí, están siendo sometidas a las pruebas periciales oportunas para comprobar si alguna de ellas pudo ser utilizada en el crimen.

Tras los hechos, los agentes pusieron en marcha un dispositivo de búsqueda para tratar de localizar el arma empleada, aunque las batidas realizadas en la zona no permitieron encontrar entonces ningún objeto sospechoso.

El ataque se produjo el pasado jueves por la tarde en el centro cultural La Despernada, en Villanueva de la Cañada. El menor fue apuñalado en varias ocasiones y, aunque los servicios sanitarios lograron estabilizarlo y trasladarlo al Hospital 12 de Octubre, acabó falleciendo a causa de las heridas. El presunto autor huyó del lugar, pero fue detenido por la Guardia Civil horas después. Actualmente se encuentra en prisión preventiva.