La Fiscalía pide al juzgado que reactive la querella por acoso contra el alcalde de Móstoles

La Fiscalía ha enviado un escrito al Juzgado sobre el que recayó la querella presentada contra el alcalde de Móstoles (Madrid), Manuel Bautista (PP), por un presunto caso de acoso sexual y laboral a una exconcejal del PP, solicitándole que de un impulso procesal a la causa ante su "inactividad manifiesta".

Según ha avanzado la Cadena Ser y han confirmado a EFE fuentes de la Fiscalía, el escrito se ha dirigido después de la "inactividad manifiesta del juzgado" sobre este asunto, ya que "en un mes y pico no ha incoado ninguna diligencia de ningún tipo" y "no ha citado ni siquiera a las partes".

"Habida cuenta del tiempo transcurrido, esta parte interesa que se le dé impulso procesal y se proceda a dictar auto de incoación del procedimiento de diligencias previas", señala el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EFE.

El abogado de la querellante, Antonio Suárez-Valdés, ha corroborado a EFE este escrito dirigido a la plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles, que ha asumido provisionalmente el caso ante la ausencia de juez titular en la plaza número 2, donde recayó inicialmente.

Fuentes jurídicas han indicado a EFE que mientras se resuelve el concurso para cubrir la Sección 2, un proceso que puede prolongarse dos o tres meses, se ha hecho cargo de sus asuntos la plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer, cuya titular tiene evidentemente una sobrecarga de trabajo.

Aún así, la Fiscalía ha solicitado este impulso procesal a esta querella, que fue interpuesta el 17 de febrero pasado por la exedil de Móstoles que denunció internamente al alcalde por presunto acoso sexual y laboral, además de delitos contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos, en la que también señala al PP por no ampararla.

El abogado de la querellante sostiene que "la inacción inicial y el posterior fracaso de los mecanismos internos de protección de la víctima, sumados a la falta de respuesta institucional por parte del Partido Popular, han obligado a su defendida a acudir a la vía penal, algo que en un principio intentó evitar".

La querella, según Suárez-Valdés, se apoya en "un abundante material probatorio" con el que se pretende demostrar, en primer lugar, "la presunta solicitud de favores de índole sexual por parte del querellado a la víctima, con la intención de mantener una relación de carácter personal".

Por su parte, el alcalde de Móstoles siempre ha negado cualquier tipo de acoso sexual y laboral a la exconcejala del PP que se ha querellado contra él y que, hasta ahora, no tiene conocimiento sobre de qué se tiene que defender, ya que asegura que hasta el momento no ha tenido detalle sobre los términos de la querella.

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Fuentes municipales han trasladado a EFE que tampoco han recibido comunicación alguna en los últimos días por parte del juzgado donde recayó la querella y que tampoco tenían conocimiento del escrito de la Fiscalía en el que dé un "impulso procesal" a la causa, algo que también ven "anómalo".