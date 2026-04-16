'Fire BBQ Championship': así es el evento gastronómico que reunirá a profesionales y aficionados de la parrila en Boadilla del Monte

Quedan apenas 5 días, 20 horas y 9 minutos para que de comienzo el primer campeonato y festival de BBQ en España, o al menos, así lo anuncia la cuenta atrás publicada por la organización del 'Fire Master BBQ Championship', que pretende reunir a profesionales y aficionados de la cocina a la parrilla y la cultura del fuego en Boadilla del Monte los próximos 22 al 26 de abril.

Este evento gastronómico que se dará cita en el recinto ferial de este municipio madrileño contará con dos categorías: una profesional (PRO), y otro amateur (BBQ Lovers), invitando a todos los que lo deseen a inscribirse de manera gratuita. Así, los participantes, podrán preparar sus propuestas culinarias utilizando tanto técnicas de cocina tradicional, como otras más contemporáneas.

Un total de 35.000 euros en premios

Las elaboraciones que serán evaluadas por un jurado especializado a lo largo del sábado 25 y domingo 26 de abril, deberán estar elaboradas exclusivamente por carbón y leña y no podrán utilizar termómetros inteligentes. Así, los criterios a atender serán: el sabor, la técnica, la ejecución y la presentación.

Las recetas solo se podrán elaborar usando carbón y leña, y no estarán permitidos los termómetros inteligentes / Fire Master Festival

Con equipos de hasta 10 personas, la cita enfrentará a chefs, restaurantes, grupos cárnicos y otros profesionales de la parrilla, en la que se espera sea una durísima competición. Y no es para menos, ya que según ha anunciado la organización, a lo largo del evento, se esperan repartir hasta 35.000 euros en premios.

Exhibiciones culinarias, shows en vivo y cócteles de autor

Además de la competición, el festival, cuya entrada también será gratuita, se alargará durante cinco jornadas completas, e incluirá actividades complementarias dirigidas a todos los públicos. Desde exhibiciones culinarias a propuestas de ocio, la cita promete ofrecer una experiencia inolvidable para todos los asistentes.

El festival contará con actividades dirigidas a todos los públicos, incluída una zona infantil con atracciones para los más pequeños / Fire Master Festival

Con hasta 11 espacios gastronómicos únicos entre los que destacan 'Ritual BBQ', 'El Furtivu' o 'Mestiza by Arcecarne', se podrá disfrutar lo mejor de la parrilla y la cocina al fuego, mientras varios shows en vivo, Djs, y artistas invitados ponen la banda sonora al encuentro.

Además, el festival contará con una zona 'beer craft & cocktail' donde disfrutar de una selección de cervezas artesanales y cócteles de autor, una zona infantil con atracciones para los más pequeños, y una zona de experiencias donde se impartirán talleres, demostraciones y actividades para todos los niveles.