El PP reivindica las raíces españolas de EEUU para defender su invitación en el Festival de la Hispanidad de Madrid

PSOE y Más Madrid han reclamado que se revoque a Estados Unidos el estatus de país invitado en el Festival de la Hispanidad mientras que el PP de Madrid ha reivindicado las raíces españolas y la importante presencia de hispanos en el país. Ha sido en el debate de una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el PSOE que reclamaba que se delegase en el Consejo de la Cultura la propuesta y elección del país invitado en cada edición, establecer un mecanismo de consulta y participación para personas migrantes radicadas en la región y garantizar la transparencia en los criterios de selección y asignación de recursos del festival asegurando que la programación refleje la pluralidad y diversidad de las culturas latinas. También se reclama promover convenios de colaboración con las entidades representativas de los países invitados para que el festival sirva como "una herramienta real de integración".

Para defender la propuesta ha tomado la palabra el socialista Santi Rivero, quien ha afirmado que la Hispanidad es una "estrategia para poner en valor" lo que la derecha llama "la conquista y la huella del colonialismo en los pueblos" de latinoamérica. Sobre los "méritos" de EEUU este año para ser país invitado ha destacado que su Gobierno "está persiguiendo a las personas latinoamericanas", que está "encarcelando ilegalmente a muchos familiares" de residentes en España, que tiene "a los latinos atemorizados" y que "elimina los contenidos de las webs oficiales en españoles".

"Un país que desprecia a los artistas latinos incluso cuando son estadounidenses. Y un país que insulta a nuestro idioma, ese del que tanto hablan, llamándole 'maldito idioma' (...) Ustedes, no quieren ensalzar la cultura latina, a ustedes les importa un pimiento la cultura latina. Ustedes lo único que quieren es ganar cuatro votos y es expandir su discurso colonialista", ha espetado.

Por su parte, el diputado del PP Pedro Corral ha reivindicado que consideran que es motivo de celebración "la presencia creciente de lo hispano en Estados Unidos, que es la cultura confundacional del país junto con la anglosajona". "¿De verdad que nada de esto es motivo de celebración para la izquierda madrileña? ¿No es motivo de celebración ni siquiera las raíces españolas del jazz?", les ha preguntado.

Además, ha criticado que se refieran a ellos como los "lamebotas" de Donald Trump por elegir a Estados Unidos como país invitado en el Festival de la Hispanidad para, a su juicio, "fastidiar a Pedro Sánchez", mientras se elige al Ejército estadounidense para participar en el desfile de la Fiesta Nacional en el año en el que celebra el 250 aniversario de su independencia, "el mismo motivo para que sea el invitado en el festival".

Mas Madrid critica la "cacería" del ICE

Por Más Madrid ha intervenido Diana Paredes, quien también ha puesto en el foco la "cacería criminal a manos de un grupo paramilitar que asesina con total impunidad y en las que se están criminalizando a las personas simplemente por el hecho de hablar español" que sucede en Estados Unidos.

Paredes ha tachado de "lameculos y lamebotas" a la derecha española por tampoco ser capaces de "llevar la contraria" a Donald Trump en sus "ataques al Estado español y al Papa León XIV". La diputada ha rematado cargando contra un relato de la Hispanidad que "romantiza la colonización, que no es inocente, que no es histórico, que es ideológico, que bajo un eslogan turístico quieren negar toda la violencia, el saqueo y los genocidios de los pueblos originarios".

Por su parte, la parlamentaria de Vox Ana Velasco ha reivindicado que hay que fomentar el conocimiento de la historia común y la lengua española para proteger "el mantenimiento de la integridad cultural", además de poner el foco en la necesidad de combatir la "leyenda negra" porque la llegada de los españoles a América "no fue una historia de genocidio y de venganza". "La hispanidad se debe celebrar como se merece, con la exaltación de la unión entre países hermanos que desean mantener y reforzar sus lazos fomentando los valores que les unen. Eso es celebrar la hispanidad", ha defendido.