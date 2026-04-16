Cuándo son las semifinales de la Champions League: Equipos clasificados, fecha y horarios confirmados

La Champions League 2025/26 se adentra de lleno en su fase más decisiva. La máxima competición europea se prepara para dar paso a las semifinales, dónde los cuatro equipos todavía en pie se jugarán los dos billetes hacia la gran final del 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest.

El sorteo del cuadro final, celebrado el pasado 27 de febrero, estableció el camino de los aspirantes al título hacia la gran final. Desde entonces, todos los equipos conocen su hoja de ruta y sus potenciales rivales, con la identidad de los semifinalistas y el factor campo como únicas incógnitas a despejar.

Por el lado derecho del cuadro, el Atlético de Madrid fue el primer equipo en confirmar su presencia en semifinales. El conjunto rojiblanco, que tumbó al Barcelona (3-2) en una eliminatoria cargada de goles y ocasiones para ambos equipos, medirá sus fuerzas ante el Arsenal de Mikel Arteta que venció por la mínima al Sporting de Portugal (1-0).

Antoine Griezmann celebra el pase del Atlético de Madrid a semifinales de Champions / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa

Por el lado contrario ya ha avanzado a semifinales el PSG, que se impuso claramente ante el Liverpool tanto en la ida como en la vuelta (4-0). Los de Luis Enrique, vigentes campeones de la competición, tendrán a Bayern de Múnich, verdugo del Real Madrid (6-4), como penúltimo obstáculo en el objetivo de revalidar el título.

Champions League: Bayern - Real Madrid, en imágenes. / RONALD WITTEK / EFE

¿Cuándo se juegan las semifinales de la Champions League?

La UEFA dio a conocer la distribución de los partidos y los horarios de las semifinales el pasado viernes 27 de marzo, mucho antes de conocerse la identidad de los cuatro semifinalistas. Estas son las fechas de la penúltima ronda de la máxima competición europea:

Ida PSG vs Bayern Múnich: martes 28 de abril a las 21:00 horas (CET)

Atlético de Madrid vs Arsenal: miércoles 29 de abril a las 21:00 horas (CET) Vuelta Arsenal vs Atlético de Madrid : martes 5 de mayo a las 21:00 horas (CET)

: martes 5 de mayo a las 21:00 horas (CET) Bayern Múnich vs PSG: miércoles 6 de mayo a las 21:00 horas (CET)

Los encargados de abrir el telón de las semifinales serán los equipos de la parte izquierda del cuadro. La ida se disputará en el campo de PSG el próximo martes 28 de abril y la decisiva vuelta el miércoles 6 de mayo en el Allianz Arena.

Un día después llegará el turno de los integrantes del lado derecho, con la ida programada para el miércoles 29 de abril en casa del Atlético de Madrid y la vuelta para el martes 5 de mayo en el estadio del Arsenal.