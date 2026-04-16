Coslada inicia obras de asfaltado este viernes: afectaciones en estacionamiento y accesos a la estación

Las obras de asfaltado en Coslada comenzarán este viernes en las calzadas del estacionamiento y en los accesos a la estación de Coslada-San Fernando. Como consecuencia, los vehículos no podrán acceder al recinto ni estacionar durante un periodo aproximado de una semana.

Además, las líneas de autobuses afectadas por estos trabajos modificarán de forma provisional sus paradas, que se trasladarán a la Avenida de San Pablo, según ha informado el Ayuntamiento de Coslada.

Esta actuación se enmarca dentro del Plan de Asfaltado y Renovación de Señalización en Coslada, impulsado por el Gobierno municipal a través de la Concejalía de Política Territorial, y cuenta con una inversión total superior a los 2 millones de euros. El objetivo principal es mejorar el estado de los viales más deteriorados del municipio, tanto en áreas residenciales como en puntos clave para la circulación.

El alcalde, Ángel Viveros, ha subrayado que este plan permitirá eliminar muchos de los problemas actuales en diferentes barrios de la ciudad, donde el asfalto presenta un importante desgaste debido a diversas circunstancias. En la misma línea, el concejal de Política Territorial, José Sousa, ha señalado que en los próximos meses se pondrá en marcha un segundo plan de asfaltado, que beneficiará a un número aún mayor de calles.

Más de 100.000 metros cuadrados de calles renovadas

Las actuaciones previstas abarcan una superficie total de más de 101.000 metros cuadrados e incluyen trabajos como el fresado del firme, la aplicación de riego de adherencia, la corrección de tapas y arquetas, así como la reparación de hundimientos en aquellas zonas donde sea necesario. Paralelamente, también se están ejecutando otras intervenciones como retranqueos de redes, ajustes en intersecciones y modificaciones puntuales del trazado.

Asimismo, el plan contempla la renovación de la señalización horizontal en distintos viales del municipio, alcanzando una longitud total superior a los 37.000 metros lineales.

Noticias relacionadas

Este Plan de Asfaltado y Renovación de Señalización ha sido diseñado tras una evaluación técnica de la red viaria realizada por los responsables municipales del Área de Vías y Obras. Aunque las obras se prolongarán durante las próximas semanas, el Ayuntamiento ya trabaja en un segundo proyecto con una inversión superior a los 4 millones de euros, que podría ponerse en marcha entre los meses de septiembre y octubre.