'Basurazo' anulado por la Justicia en Madrid: ¿En qué casos devolverá el Ayuntamiento la tasa de basuras ya cobrada?

Desde que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló la tasa de basuras aprobada por el Ayuntamiento de Madrid por defectos de forma en su tramitación, la oposición en bloque viene reclamando la devolución del dinero ya cobrado a los madrileños en 2025. Sin embargo, el Gobierno municipal no devolverá de forma automática todo el dinero recaudado a través de esta ordenanza, sino que actuará dependiendo de cada caso.

Esa es, por ahora, la posición defendida por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que esta semana ha asegurado que el Consistorio actuará conforme a lo que marca la ley y a los límites fijados por la sentencia del TSJM. Dicho fallo concluye que el Ayuntamiento incurrió en un defecto sustancial durante la tramitación de la norma, al no publicar una parte esencial del informe técnico-económico en el que se apoyaba el tributo.

En concreto, faltaban los anexos que explicaban cómo se calculó la generación de residuos de las actividades económicas, un elemento clave para fijar las cuotas. Para los magistrados, esa omisión vulneró el derecho de participación y dejó viciado el procedimiento de aprobación de la ordenanza. Por ello, tras estimar los recursos presentados por varias instituciones y organizaciones, la Sala de lo Contencioso-Administrativo declaró la nulidad de pleno derecho del tributo.

Pese a ello, Almeida ha dejado claro que la nulidad de la ordenanza no implica que vaya a haber una devolución generalizada de las cantidades ya abonadas. Según afirmó el pasado lunes, el Gobierno municipal se atendrá al criterio de la sentencia, que establece que en los actos firmes no cabe devolución. Por tanto, subrayó el regidor popular, "devolveremos el dinero en aquellos casos en que la ley nos permita devolver".

Unas declaraciones realizadas a principios de semana en respuesta a una campaña lanzada por el PSOE en los 21 distritos de la capital para animar a los vecinos a reclamar la devolución de la tasa de basuras de 2025 y exigir al Ayuntamiento que no recurra la sentencia. Bajo el lema 'Almeida te debe pasta de su tasa de residuos ilegal', los socialistas reclaman que el reintegro se haga de oficio y alcance a todos los contribuyentes afectados.

La campaña arrancó en Villaverde, uno de los distritos que, según el PSOE, soportó una tasa más gravosa pese a registrar peores datos de limpieza. Durante la presentación, la portavoz socialista, Reyes Maroto, insistió en que la tasa era “injusta”, “desproporcionada” y ahora también “ilegal”. En la misma línea, la edil Enma López reclamó una solución automática para evitar que sean los propios vecinos quienes tengan que iniciar reclamaciones individuales.

Frente a las críticas de la oposición, Almeida insiste en que el origen del problema está en la normativa estatal que ha obligado a los Ayuntamientos a implantar esta tasa. En respuesta a Maroto, el alcalde la ha emplazado a acudir al Ministerio de Hacienda para pedir su derogación.