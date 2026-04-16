Oporto dejará de ser una plaza partida en dos para convertirse en el gran eje cultural de Carabanchel

La plaza de Oporto se prepara para una transformación de calado. El Ayuntamiento de Madrid ha dado luz verde este jueves al proyecto de remodelación integral de este enclave de Carabanchel, una intervención con la que busca acabar con la imagen actual de una plaza dividida en dos mitades inconexas y convertirla en un espacio más amable, verde y reconocible para los vecinos del distrito. Las obras comenzarán esta primavera y se prolongarán hasta la segunda mitad de 2027, con una inversión de 5,3 millones de euros financiada por el Plan SURES.

El anuncio lo ha realizado el concejal presidente de Carabanchel, Carlos Izquierdo, tras la Junta de Gobierno celebrada en el distrito, acompañado por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa, Inma Sanz. Allí ha defendido la reforma como “la gran transformación” de la plaza de Oporto, llamada a convertirse en “el centro neurálgico del distrito” y en un futuro referente para la vida vecinal, cultural y artística de Carabanchel.

La operación no se limitará al corazón de la plaza. El ámbito de actuación incluye también la glorieta Valle de Oro, las calles Valle de Oro y Juan Francisco, varios tramos de Río de Oro y General Ricardos, además del tramo de la calle Oca que enlaza con la plaza de Almodóvar. La idea del Consistorio es conectar todos estos puntos y reforzar un espacio que funciona como nexo entre el eje histórico de General Ricardos y la avenida de Oporto.

Así se verá la calle Oca tras la intervención. / Ayuntamiento de Madrid

Sobre el papel, la reforma supondrá más espacio peatonal, con 1.443 metros cuadrados más para los viandantes; y más verde, con la plantación de 110 nuevos árboles y más de 3.200 arbustos. A eso se suman una nueva fuente ornamental, la renovación completa de los pavimentos y la adecuación del ajardinamiento perimetral, en una apuesta por dar a la zona una imagen más cuidada y una mayor calidad ambiental.

El entorno de la glorieta Valle de Oro también se transformará. / Ayuntamiento de Madrid

Uno de los cambios más visibles llegará en la calle Oca, que pasará a ser el eje de conexión entre Oporto y la futura remodelación de la plaza de Almodóvar. Allí se pacificará el tráfico, con un carril por sentido, y un carril bici bidireccional. También habrá cambios en la glorieta Valle de Oro, donde se instalará una pérgola de sombra sobre la losa de la estación de Metro, y en General Ricardos, donde se ganará espacio peatonal con la ampliación de aceras y la incorporación de parterres. Juan Francisco y Río de Oro, por su parte, se transformarán en vías de coexistencia con plataforma única.

Todo ello, según Izquierdo, permitirá que la plaza de Oporto se convierta en “el centro neurálgico del distrito”, aprovechando además su condición de nodo estratégico de transporte, al confluir en ella las líneas 5 y 6 de Metro. El nuevo espacio será también el “epicentro” de la actividad cultural y artística de Carabanchel, en palabras del concejal popular, un espacio concebido para acoger grandes eventos en el futuro y reforzar el papel del bautizado como Distrito 11 dentro de la vida cultural de la capital.

El proyecto, según ha señalado Izquierdo, está ligado a la estrategia de reequilibrio territorial del Gobierno municipal y a la inversión en el sur de la capital. Según destacó, el presupuesto de Carabanchel para este año alcanza los 76 millones de euros, un 20 % más que el ejercicio anterior y cinco puntos por encima del crecimiento medio del resto de distritos. A ello se suma una inversión territorializada de 11,5 millones, un 18 % más en un año y el triple que en 2019.