Ayuso tacha a Vox de "socialistas de derechas" en pleno choque por la regularización de migrantes

El cruce de reproches por la regularización extraordinaria de migrantes ha escalado este jueves en la Asamblea de Madrid hasta enfrentar a Isabel Díaz Ayuso con la oposición. La medida, aprobada por el Consejo de Ministros y cuyo plazo de solicitud arranca hoy, vuelve a situar la migración en el centro de la confrontación política después de que el Gobierno madrileño adelantara que la recurrirá. La tensión se ha trasladado al hemiciclo con duros ataques desde la izquierda a la presidenta regional y con un choque especialmente áspero entre Ayuso y Vox, a quienes ha acusado de comportarse "como socialistas de derechas".

La portavoz del PSOE, Mar Espinar, ha cargado contra la jefa del Ejecutivo autonómico al defender que la regularización cuenta con "el consenso de la patronal y la Iglesia" y al acusarla de mantener una política "racista": "Deshonra la memoria de los que se fueron para aprovecharse de los que vienen". "Como usted es nueva en esto de la fe católica, le diré que Jesús es más partidario de las regularizaciones que de las procesiones", le ha espetado, antes de acusarla de querer a los migrantes "limpiando su chalet, sus áticos, con cofia pero sin derechos". También le ha reprochado que hable del "Madrid de todos los acentos" mientras, a su juicio, "imita a su admirado Trump, que es el mismo que detiene a niños por hablar español en la calle".

"Tratan a los inmigrantes como escoria"

El choque más bronco se ha producido, no obstante, con Vox. Ayuso ha acusado a la formación de Isabel Pérez Moñino de tratar a los inmigrantes "como escoria" en cada pleno, "sembrando sospechas, inquietud y culpabilidad en cada tema", al tiempo que ha reivindicado una política basada en "la ley y el orden", pero también en la integración. En su réplica, la presidenta ha defendido además que negar asistencia sanitaria a una persona migrante puede poner en riesgo su vida y ha insistido en que en Madrid "caben todos los acentos".

Desde Vox, Moñino le ha reprochado que critique la regularización impulsada por el Gobierno central mientras mantiene la atención a migrantes irregulares en la sanidad pública madrileña y ha acusado a su Ejecutivo de destinar recursos a quienes, a su juicio, "no deberían estar aquí". "Todos ustedes han decidido que quienes no deberían estar aquí sean atendidos antes que ellos. A la que todos ustedes llaman de todas partes del mundo ofreciéndoles rentas básicas universales, rentas mínimas de inserción, ayudas a la maternidad, ayudas al alquiler, escuelas infantiles gratis, vivienda social y además la promesa de que serán atendidos en cualquier hospital público sin haber contribuido ni un solo día en nuestro país", ha censurado Moñino al afear al PP su intento de "convertir Madrid en el hospital del mundo".

Ayuso ha elevado entonces el tono al afirmar que Vox actúa como "socialistas de derechas" ya que "no quieren formar parte de nada bueno de lo que está sucediendo en Madrid, en una región que está de moda en España para orgullo de todos". En esa línea, la líder regional ha defendido que Madrid "es y ha sido siempre internacional", y ha celebrado que cada vez más personas vengan a la capital "buscando la libertad" y "huyendo de la ultraizquierda".

"¿De dónde vienen? ¿Cómo vienen?"

Por su parte, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha exigido a la derecha dejar de culpar a las personas migrantes de los problemas de los servicios públicos madrileños y ha tildado a Ayuso de "mala persona" por oponerse a que los inmigrantes "puedan vivir un poco mejor". Y ha afirmado que la "minoría peligrosa son los ricos": "Hay que ser sinvergüenza para culpar a la gente trabajadora de los problemas de Madrid. La culpa de que vivamos peor en Madrid es de los especuladores. La culpa es de los que viven de las rentas. La culpa es de los que acaparan pisos, riqueza y poder".

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Ante estas acusaciones, Ayuso ha defendido que el Gobierno ha aprobado la regularización para "mover los censos" y para generar "precariedad y pobreza". "Si se trata de personas que llevan aquí años trabajando por supuesto que hay que regularizarlas, pero, ¿de dónde vienen? ¿Cómo vienen?", ha señalado.