Arranca la Ruta de la Tapa: la gastronomía llega a la zona del Bernabéu con 37 establecimientos

Se acabó la cuenta atrás. Desde hoy, jueves 16 de abril, el entorno del Estadio Santiago Bernabéu arranca motores para ofrecer lo mejor de su cocina a todos los madrileños. La Ruta de la Tapa Zona Bernabéu abre oficialmente sus puertas para ofrecer cuatro días de sabor, tradición y vanguardia en una iniciativa que ya tiene a vecinos y turistas con el tenedor en la mano y la mirada puesta en los fogones de Chamartín.

Hasta el próximo domingo 19 de abril, un total de 37 establecimientos participan en este evento organizado por la Asociación de Comerciantes y Hosteleros de Chamartín. La propuesta incluye una tapa diseñada en exclusiva para la ocasión más un tercio de Mahou por 5 euros.

Esta cita gastronómica es el resultado de la labor de la Asociación de Comerciantes de Prosperidad/Chamartín. Heredera de aquel comercio de cercanía que nació en 1900 con barracones de madera en la Plaza de Prosperidad, la asociación —fundada en su forma moderna en 2007— continúa su misión de revitalizar los ejes comerciales del distrito.

La Ysabela / COMERCIANTES DE MADRID

Lo que empezó como una unión estratégica de vecinos para defenderse ante las grandes superficies y mejorar la seguridad, hoy se traduce en proyectos de gestión profesional que abarcan desde el asesoramiento legal hasta eventos de gran formato, como esta ruta.

Esta iniciativa muestra el músculo del comercio local en áreas tan emblemáticas como el Triángulo de la Habana, Príncipe de Vergara o la Castellana, manteniendo ese espíritu de vecindad que definió a la zona durante el siglo pasado.

La oferta se divide estratégicamente entre los 26 locales distribuidos por las calles aledañas al estadio y los 11 puestos ubicados en el Market de las propias instalaciones del Bernabéu. La variedad es la nota dominante, funcionando como un escaparate de la riqueza culinaria española e internacional.

Desde este mediodía, ya se pueden degustar propuestas que rinden homenaje a toda nuestra geografía: desde el Guiso de Carrillera de La Encinita hasta el original Pulperrote de Hot Perrote o el Bocado de carrillera al oloroso de La Ysabela. La ruta permite realizar un viaje sensorial por el paladar, ofreciendo desde tostas de Santoña y bocados donostiarras hasta brioches baleares con sobrasada miel y queso de Mahón, o contundentes arroces con D.O. Albufera.

Moda y diseño el fin de semana con 'Le Chic Pop Up'

La fiesta no se limitará exclusivamente al paladar. A partir del sábado, la moda, el arte y el diseño se sumarán a la cita con el mercadillo Le Chic Pop Up, coordinado por Rocío Galatas, que ofrecerá productos de belleza, accesorios e infantiles a precios asequibles:

Sábado 18: la actividad se centrará en la Plaza de Quito (Paseo de la Habana 9-11) de 11:00 a 20:00 horas, con 30 puestos disponibles.

la actividad se centrará en la (Paseo de la Habana 9-11) de 11:00 a 20:00 horas, con 30 puestos disponibles. Domingo 19: el mercadillo se trasladará al Parque de San Fernando (Alberto Alcocer 9), donde 40 puestos recibirán al público en horario de 11:00 a 16:00 horas.

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Para no perderse entre las 38 propuestas culinarias disponibles durante estas cuatro jornadas, los asistentes pueden escanear el código QR presente en los carteles promocionales distribuidos por el barrio. Allí encontrarán el mapa detallado con opciones que se perfilan como imprescindibles para hoy mismo, tales como el Brioche de oreja en Arzábal, el emblemático Pincho de tortilla con cebolla de Casa Dani en el Market, o la creativa Ensaladilla en juego del Bar Orsay.