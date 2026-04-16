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MADRID | INMIGRACIÓN

Almeida pide a Sánchez que no le "responsabilice" de la regularización de inmigrantes

El alcalde de Madrid critica la falta de información y contacto, y exige que la responsabilidad del proceso no caiga exclusivamente sobre los ayuntamientos

Almeida en la presentación del Plan Suma Vivienda

Almeida en la presentación del Plan Suma Vivienda / Ayuntamiento de Madrid

EFE

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha calificado de "chapuza" la regularización masiva de inmigrantes aprobada este jueves en el Consejo de Gobierno y ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que la responsabilidad no recaiga sobre los ayuntamientos. Así lo ha destacado Almeida en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, celebrada esta mañana en Carabanchel, donde tras las preguntas de los periodistas tras la aprobación de esta regularización ha criticado también que Sánchez, "entre viaje a China", ni ninguno de sus 22 ministros, haya convocado a los ayuntamientos para explicar "en qué consiste este proceso".

El tenso saludo entre Sánchez y Almeida previo al desfile por el Día de la Hispanidad en Madrid

El tenso saludo entre Sánchez y Almeida previo al desfile por el Día de la Hispanidad en Madrid / EP

"No sabemos exactamente en qué consiste lo que tenemos que hacer, es una chapuza y estamos a ciegas. Y ahora pretenden que la responsabilidad recaiga sobre los ayuntamientos", ha destacado. Almeida también ha reclamado al Gobierno de España que desconoce si tiene que reforzar servicios como el 010 o las oficinas de atención al público y los centros de servicios sociales.

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Eso sí, ha destacado que todos los inmigrantes "van a contar con la profesionalidad y la dedicación de los servicios públicos y de los servidores públicos". 

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