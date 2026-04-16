MADRID | INMIGRACIÓN
Almeida pide a Sánchez que no le "responsabilice" de la regularización de inmigrantes
El alcalde de Madrid critica la falta de información y contacto, y exige que la responsabilidad del proceso no caiga exclusivamente sobre los ayuntamientos
EFE
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha calificado de "chapuza" la regularización masiva de inmigrantes aprobada este jueves en el Consejo de Gobierno y ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que la responsabilidad no recaiga sobre los ayuntamientos. Así lo ha destacado Almeida en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, celebrada esta mañana en Carabanchel, donde tras las preguntas de los periodistas tras la aprobación de esta regularización ha criticado también que Sánchez, "entre viaje a China", ni ninguno de sus 22 ministros, haya convocado a los ayuntamientos para explicar "en qué consiste este proceso".
"No sabemos exactamente en qué consiste lo que tenemos que hacer, es una chapuza y estamos a ciegas. Y ahora pretenden que la responsabilidad recaiga sobre los ayuntamientos", ha destacado. Almeida también ha reclamado al Gobierno de España que desconoce si tiene que reforzar servicios como el 010 o las oficinas de atención al público y los centros de servicios sociales.
Eso sí, ha destacado que todos los inmigrantes "van a contar con la profesionalidad y la dedicación de los servicios públicos y de los servidores públicos".
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