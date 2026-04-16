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ACCIDENTE

Una avioneta sufre un accidente en Alcorcón y vuelca tras un aterrizaje de emergencia

Tras el accidente de la avioneta en Alcorcón, los dos ocupantes pudieron salir por su propio pie, siendo atendidos por los servicios sanitarios y rechazando el traslado hospitalario tras el suceso

Una avioneta rumbo a Cuatro Vientos realiza un aterrizaje de emergencia en Alcorcón

Una avioneta rumbo a Cuatro Vientos realiza un aterrizaje de emergencia en Alcorcón / POLICÍA MUNICIPAL DE ALCORCÓN

Paula Correa

Una avioneta ha sufrido un accidente en Alcorcón este mediodía, tras despegar del aeródromo de Cuatro Vientos. La aeronave realizó un aterrizaje de emergencia en un campo de cultivo, donde finalmente terminó volcando.

En el interior viajaban dos ocupantes, que lograron salir por sus propios medios tras el incidente. Ambos fueron atendidos en el lugar por efectivos del SUMMA 112, presentando heridas leves y rechazando el traslado hospitalario.

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En el operativo de emergencia intervinieron bomberos de Alcorcón, bomberos de Madrid, Cruz Roja y Policía Local, que aseguraron la zona y asistieron a los afectados. El suceso tuvo lugar a las 14:40 horas.

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