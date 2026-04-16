TIEMPO MADRID
Hasta casi 30 grados en la capital este viernes en Madrid: este es el pronóstico de la Aemet
La Aemet anticipa un tiempo primaveral en la capital, similar al del fin de semana, con cielos despejados y temperaturas agradables, aunque se esperan nubes altas durante toda la jornada
El tiempo primaveral sigue en su momento álgido en la Comunidad de Madrid, con días cada vez más largos, despejados y con unas temperaturas que siguen, gradualmente, al alza. Así lo confirma la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su pronóstico para la capital y la montaña, donde el tiempo de viernes se asemejará al del fin de semana.
Ni precipitaciones ni tormentas
El cielo en la capital seguirá en la línea de las últimas jornadas, despejado, pero con nubes altas durante toda la jornada. Además, el Índice UV, que mide la intensidad de la radiación ultravioleta solar en la superficie terrestre, alcanzará un nivel de riesgo alto 7, por lo que la protección solar es esencial y se recomienda evitar la exposición directa.
En la Sierra el estado del cielo estará marcado por intervalos nubosos, con velos de nubes altas y nubosidad diurna por la tarde y no se esperan ni precipitaciones ni tormentas. El viento soplará flojo de dirección variable, con predominio de componente sur.
Las temperaturas continúan al alza
De acuerdo con el organismo estatal, la marcha de la temperatura en la capital sigue en aumento, tal y como estaba previsto. Este viernes 17 de abril los termómetros en la capital oscilarán entre los 27 grados de temperatura máxima y los 13 grados de temperatura mínima.
Y en las Sierras de Guadarrama y Somosierra también se espera que las temperaturas vayan el ligero ascenso o moderado en las mínimas. Así se refleja en el pronóstico de la Aemet de Guadarrama, donde las temperaturas variarán entre los 25 grados de máxima y los 10 grados de mínima y en Somosierra, donde oscilarán entre los 21 grados de máxima y los 8 grados de mínima.
¿Qué tiempo se espera el fin de semana?
Este fin de semana tiene mucho mejor pronóstico que el anterior, marcado por bajada de temperaturas y lluvias. La Aemet espera que se mantengan los 29 grados de máxima durante todo el fin de semana y que los cielos estén despejados con tiempo soleado, perfecto para disfrutar de la ciudad y de los planes al aire libre que tanto caracterizan a esta temporada del año.
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