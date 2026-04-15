El verdadero pastel de nata en pleno centro de la capital: se esperan colas kilométricas por este dulce tradicional portugués

Aunque pocos, hay dulces que consiguen transcender de ser una simple receta para llegar a ser un símbolo cultural. Y sin duda, el pastel de nata es uno de ellos: una receta nacida en Portugal hace siglos que ahora ya tiene su espacio en Madrid. Este dulce es aparentemente simple, pero ya ha sido capaz de pasar sus fronteras y deleitar a paladares de todo el mundo. Si además están hechos en una fábrica auténtica portuguesa y cuenta locales por varios puntos de la capital, no puedes no ir a probarlo.

Prueba este dulce en plena capital. / Manteigaria

Los mejores pasteles de nata en Madrid

La historia de este dulce se remonta al siglo XVIII, cuando en el Monasterio de los Jerónimos de Belém los monjes utilizaban las claras de huevo para almidonar ropa. Con las yemas sobrantes decidieron comenzar a hacer dulces y de ahí nace una receta que se ha convertido en icono: una masa crujiente y dorada con una crema muy suave por las que se esperan colas kilométricas en tres locales en pleno corazón de la capital.

Manteigaria ha conseguido conquistar al público y tras abrir numerosas tiendas en Lisboa, Oporto, París e incluso en China, decidieron expandirse también en la Madrid. Y frente a versiones más actualizadas de otros dulces, este se mantiene como la tradición indica, con productos de calidad y, sobre todo, frescos.

Los mejores pasteles de nata en Madrid. / Manteigaria

¿Dónde se puede comprar?

Esta fábrica portuguesa de pasteles de nata se encuentra en tres puntos de la capital: en el número 4 de la calle San Jerónimo, en Plena puerta del Sol, otro en el número 9 de la calle Hortaleza, en Chueca, y en el número 5 de la glorieta de Quevedo. No se queda solo ahí, sino que ahora también puede llegar a la puerta de tu casa a través de la plataforma de envíos a domicilio Glovo en la que ofrece packs de diferentes cantidades y cafés.

Cuenta con tres locales en la capital. / Manteigaria

El precio de este postre es de dos euros y se vende por packs. Los precios indicados desde la aplicación de envíos a casa es de 6 pasteles de nata por 12 euros, 12 pasteles de nata por 21,60 euros, 18 pasteles de nata por 32,50 euros y 60 pasteles de nata por 110 euros. Los cafés van desde 1,80 euros un Americano hasta los 3,30 el capuchino con leche de avena.

Ya sabes, si deseas probar el verdadero dulce portugués de la mano de fábricas artesanales, tienes una parada obligatoria, tanto si lo pruebas por primera vez como por si quieres repetir y no te puedes esperar a viajar allí. Y es que no hay excusa: puedes ir a cualquiera de los tres locales o, si lo prefieres, pedirlo a casa.