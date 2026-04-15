Los vecinos de Campodón inician el proceso para separarse de Alcorcón y unirse a Villaviciosa de Odón

Los vecinos del barrio de Campodón han logrado iniciar el proceso formal para promover la alteración de los términos municipales con el objetivo de separarse de Alcorcón y anexionarse al municipio vecino de Villaviciosa de Odón, tras una recogida de firmas iniciada hace varios meses.

Después de un proceso de creación y formalización de la Asociación de Vecinos Mejora de Campodón y de recabar los informes, memorias y requisitos exigidos por la ley, la Comunidad de Madrid ha iniciado la tramitación de la solicitud e instado a los municipios afectados a que se pronuncien.

"No somos independentistas, como nos reprochan algunos, somos unionistas. Lo que queremos es unirnos a Villaviciosa de Odón para tener mejores servicios y más cercanos", ha señalado a Efe Jorge, uno de los miembros de la asociación promotora.

El movimiento, que se define como "apolítico", invoca el artículo 17 de la Ley 2/2003 de Administración Local de la Comunidad de Madrid, que permite la modificación de los límites municipales siempre que se cumplan una serie de requisitos, entre ellos que lo solicite una mayoría de los vecinos afectados. .

Para formalizar la petición, los vecinos necesitaban el apoyo de al menos un tercio de los empadronados -unos 330 de los algo más de 1.000 residentes en Campodón-, además de una memoria justificativa sobre las mejoras en la gestión municipal que implicaría la alteración y la documentación reglamentaria correspondiente.

"Al final hemos conseguido 500 firmas, lo que significa que estamos por encima de la mitad de los empadronados en el barrio. Estamos contentos porque es un éxito", ha añadido Jorge, quien ha mostrado la respuesta inicial de la Comunidad de Madrid.

En ese documento, la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local solicita ahora a los ayuntamientos afectados "pronunciarse inicialmente" sobre la petición y remitir sus alegaciones al Gobierno regional para que, en su caso, acuerde la iniciación del procedimiento de alteración.

Los Ayuntamientos tienen que pronunciarse

"Hemos hecho un proyecto y una memoria justificativa de toda la segregación bastante seria y formal; incluso la Comunidad de Madrid nos ha felicitado por ello, todo muy profesional", ha explicado Jorge, quien reitera las ventajas que, a su juicio, supondría la anexión a Villaviciosa de Odón.

En este sentido, ha señalado que el Ayuntamiento de Villaviciosa se encuentra a dos kilómetros en línea recta, mientras que al de Alcorcón "no se puede ir andando porque no hay accesos peatonales y es necesario enlazar varios autobuses que pasan cada media hora".

Según los vecinos, esta situación se repite con el centro de salud más cercano o con el cuartel de la Guardia Civil de Villaviciosa, más próximo que el Centro Unificado de Seguridad (CUS). "Si tienen que venir la Policía o los Bomberos, deben desplazarse desde Alcorcón, cuando los de Villaviciosa están mucho más cerca", sostienen.

El proceso queda ahora pendiente del pronunciamiento de ambos consistorios. Desde el Ayuntamiento de Alcorcón ya han expresado sus reticencias a la segregación y han confirmado a EFE que han respondido al requerimiento regional "planteando algunas dudas sobre el cumplimiento de las condiciones de la petición".

Fuentes municipales han señalado que, tras una comprobación aleatoria del empadronamiento de algunos firmantes, se ha detectado que algunas personas no figuran empadronadas en Campodón y que entre los firmantes hay menores.

Además, el Consistorio alcorconero ha subrayado que está realizando "un esfuerzo importante para mejorar este barrio", citando actuaciones como la reforma y creación de aceras en la avenida del Castillo, zonas verdes, pistas deportivas y áreas infantiles.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón han indicado a Efe que la solicitud "se está analizando y valorando", aunque por el momento no han querido entrar a hacer una valoración pública.

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Los vecinos promotores se muestran optimistas y confían en que, una vez que los municipios se pronuncien y el asunto se someta a los respectivos plenos, la Comunidad de Madrid pueda iniciar los trámites. "Si la Comunidad estima que todo tiene lógica, puede hacerlo por ley autonómica, incluso aunque los ayuntamientos se opongan, siempre que exista voluntad política", ha concluido Jorge.