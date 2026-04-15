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Tres rincones de Madrid que parecen sacados de un cuento: perfectos para disfrutar de la primavera y escapar de la multitud
Con la llegada de la primavera, la Comunidad de Madrid se convierte en un destino ideal para quienes buscan descubrir nuevos espacios y rincones naturales
Con más de 8.000 kilómetros cuadrados de superficie, llegar a conocer la Comunidad de Madrid en su totalidad parece una gesta imposible de lograr. Sin embargo, este factor no debe verse como un inconveniente, sino como una oportunidad, que permite a quienes la visitan o viven en ella el conocer espacios y rincones nuevos cada día.
Así, con la llegada de la primavera, son muchos los que tratan de escapar de la multitud, y en su huida, descubren rincones poco conocidos que parecen haber sido sacados directamente de un cuento. Entre ellos, la Quinta de la Fuente del Berro, el Parque Enrique Tierno Galván o los Jardines de Cecilio Rodríguez, destacan como destinos imprescindibles esta primavera.
Quinta de la Fuente del Berro
Este jardín histórico del siglo XVII esconde en pleno barrio de Salamanca una topografía llena de desniveles donde el agua es el elemento principal: estanques, rías, cascadas y fuentes se reparten por toda su superficie dando lugar a paisajes de gran belleza natural y carácter romántico.
Así, este parque nos descubre la Fuente del Berro, cuyas aguas abastecían a la Casa Real, y donde es casi imposible no imaginarse descendiendo por sus escaleras con un gran vestido de época. Además, a esta ficción se suma el precioso palacete de estilo clasicista con la que cuenta el parque, que hoy funciona como el Centro Cultural Rafael Altamira, gestionado por el Ayuntamiento de Madrid.
Y es que pese a que este espacio es desconocido por muchos, y sus rincones parecen inexplorados, el parque fue declarado Bien de Interés Cultural, y es considerado como Jardín Histórico Artístico desde 1946.
📍 Calle Enrique D'Alamonte, 1, 28028, Madrid
📅 Del 1 de octubre al 31 de marzo de 6:30 a 22:00 horas, y del 1 de abril al 30 de septiembre de 6:30 a 24: horas
Parque Enrique Tierno Galván
De cantera de grava y arena, a pulmón verde de la ciudad, así es el parque Enrique Tierno Galván, situado en el distrito de Arganzuela. En un intento de transformar la zona del Cerro de la Plata, este parque urbano formó parte de los esfuerzos por revitalizar Madrid y mejorar sus espacios verdes.
Hoy, el diseño del parque, cuenta con caminos, circuitos de bicicletas, instalaciones deportivas y dos zonas infantiles, además de tres estanques con sus respectivas paralelas. En su interior, además del Planetario de Madrid, encontramos un curioso auditorio al aire libre que parece sacado directamente de la última entrega de 'Los Juegos del Hambre'.
📍 Calle Meneses, 4, 28045, Madrid
📅 Accesible las 24 horas del día
Jardines Cecilio Rodríguez
Planteados e inciados bajo la dirección de Cecilio Rodríguez en 1929, estos jardines estaban pensados para actuar como prolongación de la Casa de las Fieras. Restaurados y trazados tras la Guerra Civil, existen fotografías que prueban la existencia de algunos de sus estanques y monumentos ya en 1945.
Estos jardines, que funcionan como lugar de soseigo y descanso para muchos madrileños, sirve también de refugio para sus más ilustres visitantes: los pavos reales. Y es que pese a encontrarse en el gigantesco parque de El Retiro, estos jardines y sus pinos podados con formas imposibles parecen sacados de otro mundo.
📍Paseo de Fernán Núñez, 1, Madrid, 28809
📅 De lunes a domingo de 10:00 a 20:00 horas
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