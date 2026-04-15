Tres Cantos: Innovación, empresas y alta calidad de vida en el norte de Madrid

Hablar de Tres Cantoses hablar de uno de los proyectos urbanos y económicos más singulares de la Comunidad de Madrid. Situado a unos 23 kilómetros al norte de la capital, entre Madrid y Colmenar Viejo, el municipio ha sabido construir una identidad propia muy definida. Y es que su fortaleza no responde solo al crecimiento de población, que ya cuenta con 54.592 habitantes, sino a la capacidad de generar actividad y empleo en sectores de alto valor añadido.

Los datos regionales muestran un peso destacado de los servicios a empresas y financieros, junto a una potente base industrial y energética, que refleja una economía diversificada y con un fuerte componente innovador. Desde el Ayuntamiento sitúan el desarrollo, el talento y la tecnología en el centro de su propuesta de ciudad y mantiene, en este sentido, líneas de apoyo al emprendimiento, a las pymes y a la modernización del comercio local.

Por otro lado, una de sus grandes ventajas es la conectividad. Tres Cantos está enlazado con Madrid por la M-607, dispone de estación de Cercanías en la línea C4 y cuenta con varias líneas de autobús interurbano hacia Plaza de Castilla y otros municipios del entorno. Esa accesibilidad tiene un impacto económico muy positivo ya que mejora la movilidad cotidiana, facilita la implantación empresarial y refuerza su posición dentro del arco norte metropolitano.

Otro de sus rasgos diferenciales es la sostenibilidad, que se entiende como una política práctica dentro del municipio, vinculada a la energía, la movilidad y la vida cotidiana de sus habitantes.

En cuanto a su planificación urbana, Tres Cantos busca el equilibrio entre la expansión residencial y la calidad del espacio público. En este marco se encuentra el Proyecto Ciudad Fundación Metrópoli impulsado para diseñar el Tres Cantos del futuro, alineando la transformación del municipio con los Objetivos de Desarrollo Sostenible para conseguir una ciudad más verde, mejor conectada, más innovadora, con actividad económica potente y con un crecimiento urbano más ordenado.

Tres Cantos se perfila como una de las ubicaciones elegidas para formar parte del nuevo Distrito Industrial del Norte, una iniciativa de la Comunidad de Madrid orientada a crear polos especializados capaces de reforzar el liderazgo económico regional mediante un crecimiento más diversificado, sólido e innovador. Este modelo de desarrollo territorial busca impulsar la especialización industrial, atraer inversión y favorecer la colaboración entre empresas, universidades y centros de investigación, consolidando ecosistemas competitivos de alto valor añadido.

El tejido empresarial, científico y tecnológico del municipio destaca especialmente en sectores estratégicos como el biofarmacéutico, con compañías como GSK, Laboratorios Normon, Takeda o Alter, y el aeroespacial, con firmas como Sener, Indra Deimos, GMV o Thales Alenia. A ello se suman su desarrollo en alta tecnología, servicios avanzados y audiovisual, lo que refuerza su papel como uno de los grandes hubs industriales y de innovación del norte de Madrid.

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En definitiva, Tres Cantos es hoy un entorno innovador que anima a invertir, trabajar y que ofrece además unas buenas condiciones de vida a los ciudadanos. Se proyecta tanto hacia el exterior como al interior como una ventana de oportunidades dando la imagen de ciudad joven, bien planificada y preparada para competir con otros territorios pero sin olvidar su esencia.