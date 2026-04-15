El Supremo no aprecia delito en la denuncia contra Ayuso por la filtración de correos de la exconcejala de Móstoles que denunció acoso sexual

El Tribunal Supremo ha archivado la denuncia presentada por un abogado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por delito de revelación de secretos, en relación con la filtración a los medios de comunicación de mensajes de correo electrónico remitidos por una exconcejala de Móstoles a su entorno después de que el PP de Madrid desatendiera su denuncia contra el alcalde de esa localidad madrileña por acoso sexual. La Sala Segunda no aprecia delito en el escrito presentado contra Díaz Ayuso e "insuficiente" para iniciar una investigación.

El auto de archivo del que ha sido ponente el magistrado Manuel Marchena destaca que “la Sala hace suyo el criterio del fiscal del Tribunal Supremo, que en su informe apunta que la denuncia presentada carece de episodios concretos susceptibles de subsumirse en el tipo delictivo referido por el denunciante. El relato carece de toda referencia probatoria que permita iniciar la investigación de un hecho delictivo”.

La resolución añade que la denuncia “alude a la difusión de mensajes de correo electrónico que habrían sido remitidos al entorno de la denunciada. Y la fuente de conocimiento que el denunciante apunta, basada en reseñas de determinados medios de comunicación, es por completo insuficiente para iniciar una línea de investigación que, por tal razón, sería a todas luces prospectiva”.

El auto recuerda que la denuncia se presenta en relación con la filtración a los medios de comunicación de mensajes de correo electrónico que en su día fueron remitidos "al entorno de la denunciada", antes de la dimisión de la remitente como concejala del Ayuntamiento de Móstoles, al haber sido desatendidas -se razona en la denuncia- sus quejas internas en la estructura regional del Partido Popular de Madrid, con ocasión del eventual acoso sexual al que le sometiera el alcalde de esa Corporación.

El alto tribunal se remite a su abundante jurisprudencia relativa a que "la presentación de una querella -y con más razón la interposición de una denuncia- no conduce de manera forzosa o ineludible a la incoación de un procedimiento penal, sino que se precisa la realización de una inicial valoración jurídica de la misma, de conformidad con las consideraciones expuestas, que puede conducir a su inadmisión a trámite sin más", como en este caso.

Esa "inadmisión -añade la resolución- no vulnera la tutela judicial efectiva del querellante en su vertiente de acceso a la jurisdicción, dado que es doctrina constitucional reiterada la que señala que el ejercicio de la acción penal no comporta un derecho incondicionado a la apertura y plena sustanciación del proceso, sino solamente a un pronunciamiento motivado del juez sobre la calificación jurídica que le merecen los hechos, expresando, en su caso, las razones por las que inadmite su tramitación".